Más de 500 estudiantes tucumanos participaron de una jornada de orientación vocacional en el Palacio de los Deportes

La propuesta, bajo la consigna “Construyendo tu GPS vocacional”, fue organizada por la Dirección de Niñez y Juventud y la Dirección de Educación de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, en articulación con el Servicio de Orientación Vocacional (SOV) de la Facultad de Psicología de la UNT. El evento se enmarcó dentro de las actividades del Mes de la Juventud.