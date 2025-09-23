Secciones
Los 21K de LA GACETA ya tienen su merchandising oficial: la carrera también se vive fuera del circuito

La media maratón del 5 de octubre, que recorrerá los lugares más emblemáticos de Tucumán, presenta su línea oficial de productos para que corredores y fanáticos se lleven un recuerdo único.

PASIÓN EN LAS CALLES. La edición 2024 reunió a miles de corredores y familias en un recorrido que convirtió a la ciudad en una verdadera fiesta del deporte. PASIÓN EN LAS CALLES. La edición 2024 reunió a miles de corredores y familias en un recorrido que convirtió a la ciudad en una verdadera fiesta del deporte. FOTOS DE DIEGO ARÁOZ, OSVALDO RIPOLL, FRANCO VERA Y ANALÍA JARAMILLO.
Hace 2 Hs

La previa de los 21K LA GACETA se vive en cada detalle. Este año, la media maratón más convocante de Tucumán suma una propuesta especial: su propia línea de merchandising oficial, pensada para que corredores y fanáticos puedan llevarse un recuerdo único de la experiencia.

El domingo 5 de octubre, Tucumán volverá a transformarse en un gran circuito deportivo que atravesará algunos de los rincones más emblemáticos de la ciudad: desde la Casa Histórica y la Casa de Gobierno, hasta el Parque Avellaneda y el Monumento al Bicentenario. En paralelo a la cuenta regresiva, la organización habilitó también la venta de productos oficiales que acompañan el espíritu de la competencia y que buscan extender la experiencia más allá del recorrido.

Un recuerdo para llevar

Entre los artículos disponibles se destacan las botellas reutilizables y los vasos térmicos ($10.000 cada uno), diseñados para acompañar entrenamientos, competencias y el día a día. También se suman los cuellitos de lycra ($10.000), prácticos y cómodos, y los toallones deportivos ($30.000), resistentes y fáciles de transportar. Todos cuentan con la identidad visual de los 21K LA GACETA, lo que los convierte en piezas de colección para quienes quieren vivir la carrera de principio a fin.

MERCH OFICIAL. Botellas, vasos, cuellitos y toallones con la identidad visual de la media maratón ya están disponibles para quienes quieran vestir la pasión de los 21K. MERCH OFICIAL. Botellas, vasos, cuellitos y toallones con la identidad visual de la media maratón ya están disponibles para quienes quieran vestir la pasión de los 21K.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 26 de septiembre o hasta agotar cupo, mientras que los kits se entregarán los días viernes 3 y sábado 4 de octubre en Marathon (Mendoza y Maipú). Es importante remarcar que no habrá entrega de kits el día de la competencia.

El merchandising oficial ya está disponible y puede adquirirse de manera rápida y sencilla vía WhatsApp al 3814081916. Una forma más de vestirse con la pasión de los 21K y llevarse el recuerdo de ser parte de la carrera más importante de Tucumán.

Cómo inscribirse

No dejes pasar la oportunidad de ser parte de la tercera edición de los 21K LA GACETA. La inscripción se realiza en minutos a través de 21k.lagaceta.com.ar. Los cupos son limitados y la competencia volverá a reunir a miles de corredores y familias.

