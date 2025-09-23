Los 21K de LA GACETA ya tienen su merchandising oficial: la carrera también se vive fuera del circuito

El domingo 5 de octubre, Tucumán volverá a transformarse en un gran circuito deportivo que atravesará algunos de los rincones más emblemáticos de la ciudad: desde la Casa Histórica y la Casa de Gobierno, hasta el Parque Avellaneda y el Monumento al Bicentenario. En paralelo a la cuenta regresiva, la organización habilitó también la venta de productos oficiales que acompañan el espíritu de la competencia y que buscan extender la experiencia más allá del recorrido.