Consumo en crisis: las ventas en los supermercados y mayoristas cayeron durante junio

Con este resultado, el acumulado de enero a julio de 2025 muestra un retroceso de 6,5% frente al mismo período de 2024. En la comparación mensual, la tendencia sigue negativa: “la serie desestacionalizada mostró en julio una baja de 0,8% respecto de junio, mientras que la serie tendencia-ciclo arrojó un descenso de 0,9%”, precisó el organismo.