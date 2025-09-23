Secciones
Consumo en crisis: las ventas en los supermercados y mayoristas cayeron durante junio

A precios constantes cayeron 6,3% en el séptimo mes del año respecto al mismo mes del año pasado, según el Indec.

Hace 2 Hs

La caída del consumo y la inflación impactaron de lleno en los autoservicios mayoristas durante julio. Según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) las ventas totales a precios constantes cayeron 6,3% en el séptimo mes del año respecto al mismo mes del año pasado.

Con este resultado, el acumulado de enero a julio de 2025 muestra un retroceso de 6,5% frente al mismo período de 2024. En la comparación mensual, la tendencia sigue negativa: “la serie desestacionalizada mostró en julio una baja de 0,8% respecto de junio, mientras que la serie tendencia-ciclo arrojó un descenso de 0,9%”, precisó el organismo.

A precios corrientes, las ventas sumaron en julio $317.376,4 millones, con un incremento interanual de 19,2%. Sin embargo, la suba quedó muy por debajo de la inflación general, lo que refleja que en términos reales el sector aún no logra recuperar terreno.

Al observar la composición de las ventas, algunos rubros se destacaron con fuertes aumentos en valores corrientes frente a julio de 2024: Carnes, con un salto del 58,3%;  Indumentaria, calzado y textiles para el hogar, 39,0%; Panadería, 25,7%; y Almacén, 24,1%. 

Supermercados: leve mejora interanual, pero con retroceso mensual

El consumo en supermercados mostró en julio una leve mejora en la comparación interanual, aunque volvió a retroceder frente al mes previo. Según el Indec, “las ventas a precios constantes crecieron 1% respecto de julio de 2024”. En el acumulado de enero a julio, el avance alcanza 3,5% frente al mismo período del año pasado.

El panorama se modifica al mirar la dinámica mensual: “la serie desestacionalizada registró una baja de 2,1% respecto de junio, mientras que la tendencia-ciclo retrocedió 0,7%”.

A precios corrientes, las ventas alcanzaron en julio $2.059.013,6 millones, con una variación interanual de 29,6%. El incremento nominal, sin embargo, también quedó por debajo de la inflación, lo que vuelve a reflejar la presión sobre el poder de compra.

Dentro de la facturación a precios corrientes, los rubros con mayores aumentos interanuales fueron: Carnes, con una suba del 60,9%; Alimentos preparados y rotisería, 45,2%; Otros, 44,6% e Indumentaria, calzado y textiles para el hogar, 43,7%.

Temas TucumánBuenos AiresInstituto Nacional de EstadísticaLuis CaputoJavier MileiInstituto Nacional de Estadística y Censos Indec
