Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Septiembre Musical: seminario de jazz con Pablo Ledesma

En el marco del 65° Septiembre Musical, organizado por el Gobierno de la Provincia a través del Ente Cultural de Tucumán y con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones, el Instituto Superior de Música de la UNT (Ismunt), en Chacabuco 242, San Miguel de Tucumán, será sede de un seminario de jazz a cargo del saxofonista, compositor y docente Pablo Ledesma -foto-, en el marco del proyecto institucional Intercátedra. El músico de La Plata dictará la capacitación a partir de las 8.30 entre hoy y el viernes; la propuesta es gratuita, abierta a docentes, estudiantes y al público en general. El profesor es reconocido por su enfoque experimental y su labor pedagógica, y ha desarrollado una carrera destacada tanto en la Argentina como en el exterior, colaborando con referentes del jazz europeo, latinoamericano y estadounidense e investigando en una profunda exploración de la improvisación y el cruce entre el jazz, la música argentina y las vanguardias contemporáneas. El cierre del seminario será con un concierto especial el viernes a las 21 en el Centro Cultural Don Bosco (avenida Mitre y San Juan), con entrada libre y del que participarán el Ismunt Jazz Ensamble, compuesto por profesores y estudiantes de distintas cátedras de instrumento, bajo la dirección de los docentes Claudio Giraud y Florencia Jiménez, entre otros; y el Juan Manuel Escalante Jazz Quintet, con Ledesma como músico invitado. El repertorio incluirá arreglos originales escritos por los profesores Escalante, Giraud y Julio González Goytía, Por inscripciones y más información comunicarse al 381-5268646.