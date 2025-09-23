La SAT está renovando un colector cloacal en Av. Belgrano al 1500

Durante la recorrida por el lugar, el presidente de la SAT, Marcelo Caponio, señaló que por pedido del “gobernador Osvaldo Jaldo, venimos trabajando en dar respuesta a la falta de suministro de agua potable a toda la población. Recientemente hemos inaugurado pozos en los barrios El Bosque y Don Bosco, y en más de 53 locaciones distintas donde había escasez de agua. Ahora continuamos este trabajo con importantes frentes de obra, en este caso en una de las avenidas más importantes de la provincia de Tucumán”.