La SAT está renovando un colector cloacal en Av. Belgrano al 1500

La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) inició una obra sobre el colector cloacal de Av. Belgrano al 1500 , punto neurálgico de la capital tucumana. El objetivo es dar una solución definitiva a un problema de larga data vinculado al derrame de líquidos cloacales , que afectaba a vecinos y transeúntes de la zona.
Durante la recorrida por el lugar, el presidente de la SAT, Marcelo Caponio, señaló que por pedido del “gobernador Osvaldo Jaldo, venimos trabajando en dar respuesta a la falta de suministro de agua potable a toda la población. Recientemente hemos inaugurado pozos en los barrios El Bosque y Don Bosco, y en más de 53 locaciones distintas donde había escasez de agua. Ahora continuamos este trabajo con importantes frentes de obra, en este caso en una de las avenidas más importantes de la provincia de Tucumán”.
En este sentido, el gerente general de la SAT aseguró que la obra tiene un plazo aproximado de 30 días “para brindar una respuesta concreta a los vecinos sobre este problema que ya tiene muchos años y que tiene que ver con el derrame de líquidos cloacales”.
De esta manera, la intervención permitirá optimizar el sistema cloacal de un sector clave de la ciudad y mejorar la calidad de vida de cientos de familias.