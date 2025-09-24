Efemérides del miércoles 24 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

En cuanto al Día Nacional del Colectivero, la efeméride hace alusión al día en que comenzaron a funcionar los colectivos en Buenos Aires. A 20 centavos el boleto, la primera línea unió Plaza de Mayo con Floresta. Fue una iniciativa de taxistas, por lo que en un comienzo se lo conoció como “taxi-colectivo”. Pese a que el servicio de transporte de pasajeros en automotores ya funcionaba en Europa desde fines del siglo XIX, la mitología popular lo ubica como un invento argentino.