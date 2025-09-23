Secciones
Beto Casella dejaría El Nueve después de más de dos décadas: ¿a qué canal se iría el conductor?

Los rumores sobre la salida del conductor de Bendita ganan fuerza.

Hace 1 Hs

Beto Casella atraviesa un momento de definiciones en su carrera, tras un año marcado por conflictos con El Nueve, donde incluso se llegó a emitir Bendita sin público en el estudio. Los rumores sobre su posible salida del canal ganan fuerza. 

"Todos los años en septiembre los canales empiezan a tantearnos. Nos hacen ofertas para que Bendita se vaya del Nueve. Yo me junto por cortesía, siempre almorzamos, tomamos café... Pero este año les estoy prestando mucha más atención"., afirmó Casella en su programa Nadie nos para (Rock & Pop).  

De acuerdo con la cuenta de X (ex Twitter) Teleavisador, el conductor vería con buenos ojos desembarcar en América TV o en El Trece con un formato similar al de Bendita.

La tirante relación entre Casella y El Nueve

Durante la ceremonia de los Premios Martín Fierro de Radio 2025, Casella dialogó con la prensa y se refirió tanto al conflicto interno como a las versiones sobre su futuro laboral.

Consultado sobre la situación salarial de su equipo, explicó: "Son charlas largas. Más que quedarme en mi grupo, esta noche dije que sé que esto pasa en todas las radios, que los sueldos se quedaron como de hace cuatro años, deberían armarse grupos de productores, editores y operadores para ir a plantear amablemente los que les está pasando".

"Los estoy invitando a que no se callen la boca y reclamen. La facturación no anda tan mal en la radio o en la tele", agregó. 

Finalmente, al ser consultado por el periodista Fernando Zabala (Visión Show) sobre los rumores de un posible pase a Canal 13, Casella respondió: "No sé si está bueno que yo lo cuente, pero cuando hay una situación así, tengo mensajes de todos los canales de tele abierta".

