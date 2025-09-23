Secciones
Esta noche, en "Panorama Tucumano": el escenario económico y el apoyo de Donald Trump a Milei

El programa puede verse desde las 20.30 en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

Hace 1 Hs

Esta noche, “Panorama Tucumano”, el programa insignia de LA GACETA Play analizará el escenario económico y político rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

A partir de las 20.30, Federico van Mameren dialogará con el economista Fernando Marengo y la doctora en economía Ana María Cerro. Además, se abordará la reunión entre el presidente Javier Milei y su par de Estados Unidos, Donald Trump, junto a la licenciada en ciencias políticas María Emilia Hassan.

Antes, al inicio del programa, Van Mameren pondrá una lupa sobre la situación política local y nacional en su tradicional editorial. Los dimes y diretes de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí.

Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

