Irregularidad y dudas: San Martín se juega la campaña en las últimas dos fechas de la Primera Nacional

El caso de Deportivo Madryn merece un párrafo aparte. El conjunto patagónico no deslumbra, pero sostiene una campaña sólida y práctica que lo tiene en lo más alto de la tabla. Su empate sin goles ante All Boys no lo sacó del primer lugar y, con 57 puntos, ya se anima a pensar en la gran final. Pero no está solo: Atlanta, que llegó a 54 tras vencer a Tristán Suárez, sueña con alcanzarlo en las dos jornadas que restan. Esa pulseada por el liderazgo tiene un efecto directo en el resto: si los de Villa Crespo llegan a forzar un desempate, los espacios en el Reducido serán todavía más disputados.