Secciones
DeportesMás deportes

Otra proeza de Faustino Oro: en el torneo de Leyendas y Prodigios de ajedrez consiguió su primera norma de Gran Maestro

Lo hizo gracias a una actuación brillante, y antes de lo que se pensaba; futuro parece ser la cima del mundo.

CONCENTRADO. Faustino Oro espera su turno en el Duelo de prodigios contra el maestro internacional Ilan Schnaider. CONCENTRADO. Faustino Oro espera su turno en el "Duelo de prodigios" contra el maestro internacional Ilan Schnaider.
Hace 1 Hs

Con apenas 11 años, 11 meses y 9 días, Faustino Oro volvió a sorprender al mundo del ajedrez: en el torneo Leyendas y Prodigios, que se disputa en Madrid, consiguió su primera norma de Gran Maestro, el título más alto que existe en la disciplina. El argentino necesitaba sumar seis puntos en nueve rondas, pero lo logró con holgura: lo alcanzó en tan solo siete, cuando aún restaban dos partidas por jugarse.

El joven, que partía como sexto preclasificado con un Elo de 2464, no aparecía entre los máximos candidatos. Los focos estaban sobre el peruano Julio Granda (2628) y el hispano-argentino Alan Pichot (2588). Sin embargo, Oro comenzó arrasando: ganó sus primeras cuatro partidas y, tras cinco rondas, compartía la cima con Pichot. El cruce entre ambos, en la sexta jornada, fue decisivo; lejos de conformarse con un empate, Faustino se impuso y dejó un mensaje contundente sobre su presente.

La historia de Faustino Oro, el niño genio del ajedrez que buscará consagrarse como el maestro internacional más joven

La historia de Faustino Oro, el niño genio del ajedrez que buscará consagrarse como el maestro internacional más joven

Faustino Oro tiene el récord en la mira

El prodigio argentino sigue rompiendo marcas de precocidad. Ya le había arrebatado a Abhimanyu Mishra el récord como Maestro Internacional más joven de la historia, y ahora apunta a superarlo también en el de Gran Maestro. Mishra lo logró a los 12 años, 4 meses y 25 días. Oro aún no cumplió los 12, por lo que tiene un margen de más de cinco meses para hacerlo.

Ajedrez: Faustino Oro se convirtió en el maestro internacional más joven de la historia

Ajedrez: Faustino Oro se convirtió en el maestro internacional más joven de la historia

Además, con este rendimiento, su ranking trepará hasta los 2.500 puntos Elo en la próxima actualización oficial, lo que también lo convertirá en el más joven en alcanzar esa cifra. Esto lo ubicaría dentro del top 10 del ajedrez argentino antes de soplar las 12 velitas.

Un estilo maduro y letal

Lo que más impresiona no son sólo los resultados, sino la forma en que juega. Oro combina solidez posicional (propia de un veterano) con una capacidad táctica explosiva, capaz de definir partidas con un golpe inesperado. En Madrid volvió a demostrar que puede mantener la calma en posiciones cerradas y, al mismo tiempo, ejecutar combinaciones brillantes cuando la ocasión lo exige.

De mantener este ritmo, su proyección es clara. En poco tiempo podría integrarse al equipo olímpico argentino y, en algunos años, pelear entre la elite mundial. Mientras tanto, su próxima meta es cerrar con broche de oro este torneo, en el que un par de empates lo dejarían como campeón.

Temas EspañaMadridFaustino Oro
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El crimen de Federico Toledo: Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse
1

El crimen de Federico Toledo: "Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse"

Las fuerzas del cielo atienden en Estados Unidos
2

Las fuerzas del cielo atienden en Estados Unidos

Suenan las alarmas por los barrabravas
3

Suenan las alarmas por los barrabravas

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes
4

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

Jaldo se solidarizó con Rossana Chahla y pidió denunciar los agravios en la Justicia
5

Jaldo se solidarizó con Rossana Chahla y pidió denunciar los agravios en la Justicia

Trump denunció que el paracetamol podría provocar autismo
6

Trump denunció que el paracetamol podría provocar autismo

Más Noticias
Con Tomás Albornoz de titular, así formarían Los Pumas para enfrentar a Sudáfrica por el Rugby Champinoship

Con Tomás Albornoz de titular, así formarían Los Pumas para enfrentar a Sudáfrica por el Rugby Champinoship

La explosiva reacción del padre de Lamine Yamal tras el Balón de Oro: Ha sido un daño moral

La explosiva reacción del padre de Lamine Yamal tras el Balón de Oro: "Ha sido un daño moral"

El insólito blooper que dio como ganador al Dibu Martínez en el Balón de Oro

El insólito blooper que dio como ganador al Dibu Martínez en el Balón de Oro

21K de LA GACETA: todo lo que hay que saber sobre inscripciones, acreditaciones y horarios de la carrera

21K de LA GACETA: todo lo que hay que saber sobre inscripciones, acreditaciones y horarios de la carrera

El conmovedor gesto de Messi hacia Dembelé tras consagrarse ganador del Balón de Oro

El conmovedor gesto de Messi hacia Dembelé tras consagrarse ganador del Balón de Oro

El crimen de Federico Toledo: Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse

El crimen de Federico Toledo: "Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse"

Agenda de TV: Racing y Vélez definen el pase a semis de la Libertadores

Agenda de TV: Racing y Vélez definen el pase a semis de la Libertadores

Suenan las alarmas por los barrabravas

Suenan las alarmas por los barrabravas

Comentarios