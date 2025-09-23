Otra proeza de Faustino Oro: en el torneo de Leyendas y Prodigios de ajedrez consiguió su primera norma de Gran Maestro

El joven, que partía como sexto preclasificado con un Elo de 2464, no aparecía entre los máximos candidatos. Los focos estaban sobre el peruano Julio Granda (2628) y el hispano-argentino Alan Pichot (2588). Sin embargo, Oro comenzó arrasando: ganó sus primeras cuatro partidas y, tras cinco rondas, compartía la cima con Pichot. El cruce entre ambos, en la sexta jornada, fue decisivo; lejos de conformarse con un empate, Faustino se impuso y dejó un mensaje contundente sobre su presente.