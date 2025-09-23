Enseñame Tucumán: a dos días de la final, las escuelas monterizas se preparan para una competencia algo distinta

Cada vez falta menos. Más precisamente, restan solo dos días para la gran final de “Enseñame Tucumán” se disputará el próximo viernes desde las 18 y promete una tarde de conocimiento, emoción y orgullo provincial. El certamen, organizado por LA GACETA junto con el Ministerio de Educación, coronará a la dupla ganadora con un premio que seduce a los estudiantes: un viaje a la villa turística de Carlos Paz para todo el curso, con excursiones, paseos en barco por el lago San Roque y fiestas temáticas, coordinadas por la empresa Siwar Travel.