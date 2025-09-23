El insólito penal que erró Darío Benedetto en Newell’s: la mala racha que aterra a los hinchas

El encuentro tuvo al "Pirata" como protagonista desde los 38 minutos, cuando Francisco González Metilli abrió el marcador con un golazo tras un error de Juan Espínola. Poco después, Benedetto tuvo la oportunidad de empatar tras una falta en el área, pero falló el penal con un remate débil al medio que Thiago Cardozo contuvo sin problemas.