El insólito penal que erró Darío Benedetto en Newell’s: la mala racha que aterra a los hinchas

Darío Benedetto volvió a ser protagonista por un penal fallado. El delantero de Newell’s erró una chance clave en la derrota por 3-0 ante Belgrano en Córdoba, un partido que cerró la novena fecha del Torneo Clausura. Su racha negativa desde los doce pasos sigue creciendo.
El encuentro tuvo al "Pirata" como protagonista desde los 38 minutos, cuando Francisco González Metilli abrió el marcador con un golazo tras un error de Juan Espínola. Poco después, Benedetto tuvo la oportunidad de empatar tras una falta en el área, pero falló el penal con un remate débil al medio que Thiago Cardozo contuvo sin problemas.
El arquero explicó luego que no escuchaba al delantero porque estaba muy concentrado y que lo esperó porque notó que hizo un freno en la carrera. Según Cardozo, fue un poco de estudio y bastante intuición para lograr atajarle el disparo.
El historial reciente de Benedetto desde el punto de penal es preocupante: había fallado cinco de los últimos nueve con la camiseta de Boca entre 2022 y 2024. A eso se suman sus pasos sin goles por Querétaro y Olimpia, donde las lesiones también lo complicaron.
"Benedetto":— Â¿Por quÃ© es tendencia? (@porquetendencia) September 23, 2025
Porque Thiago Cardozo le atajÃ³ un penal en el partido de Newellâs ante Belgrano pic.twitter.com/vUOtwhYmPJ
Una racha preocupante
En Newell’s tampoco logra levantar. Llegó en julio, jugó cuatro partidos y todavía no convirtió. La derrota ante Belgrano fue la segunda en cinco días contra el mismo rival y el equipo quedó en una posición complicada en la tabla. El presente del "Pipa" es una incógnita y la mala fortuna desde los doce pasos lo persigue.