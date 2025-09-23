Secciones
Quién es Paul Aron, el estonio que desafía a Franco Colapinto por un lugar en Alpine para 2026

El joven piloto se convirtió en la gran amenaza del argentino tras una rivalidad que nació en Fórmula 2 y promete trasladarse a la máxima categoría.

Hace 1 Hs

Franco Colapinto es uno de los dos nombres que suenan fuerte para quedarse con el segundo asiento de Alpine en 2026, según lo adelantó Flavio Briatore en la vuelta de la temporada de Fórmula 1. El argentino tendrá un rival directo en esa lucha: el estonio Paul Aron, actual piloto de reserva de la escudería junto a Jack Doohan.

Con apenas 21 años, Aron se ganó la confianza de los directivos gracias a su rendimiento en el simulador y en las pruebas privadas. También tuvo rodaje en la Fórmula 1 con prácticas libres, incluyendo una breve participación en Kick Sauber. Nacido en Tallin en 2004, desde los 13 se destacó en el karting europeo y luego fue escalando hasta llegar a la Fórmula 2.

Su camino fue rápido: pasó por Fórmula 4, Renault y Regional con buenos resultados. En la Fórmula 3 solo estuvo un año antes de dar el salto a la F2 en 2023 con Hitech GP, donde se cruzó con Colapinto en una rivalidad apasionante. La maniobra del argentino en Imola 2024, cuando le arrebató la victoria en la última vuelta, marcó un antes y un después en esa competencia personal.

Tras ese episodio, Colapinto comentó que no se metía en la vida de cada uno, pero que entendía la bronca de Aron porque el domingo volvió a ganarle. También agregó que lo notó muy enojado en el podio y que, aunque no lo quiere demasiado, al menos le tiró champagne. Para él, su rival se quedó con la sensación amarga de haber perdido una carrera en la última vuelta.

El salto definitivo

Pese a aquel golpe, Aron terminó tercero en el campeonato de Fórmula 2 y fue confirmado como piloto de reserva de Alpine para 2025. Antes había formado parte de la Academia Mercedes en 2022 y 2023. Su nombre aparece ahora como la gran amenaza para Colapinto en la pelea por un asiento de titular en 2026.

