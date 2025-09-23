Secciones
Condenaron a dos policías por extorsionar a una pareja en control vehicular en la ruta 157

El fallo, dictado hoy en el Centro Judicial Concepción, puso fin al proceso contra los uniformados acusados de "exacciones ilegales".

Dos policías fueron condenados en un juicio oral por extorsionar a una pareja de Córdoba en un control vehicular en la ruta 157, cerca de Monteagudo, en febrero de 2023. Los agentes, hallados culpables de exigir un pago indebido, fueron exonerados de la fuerza y se les impuso una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Además, deberán resarcir a la víctima con $210.000. Un tercer policía involucrado fue absuelto por falta de pruebas contundentes.

El fallo, dictado hoy en el Centro Judicial Concepción, puso fin al proceso contra los tres uniformados acusados de "exacciones ilegales". Según la investigación de la Unidad Fiscal a cargo de Diego Hevia, el 4 de febrero de 2023, los policías detuvieron a la pareja en el km 1170 de la ruta 157.

Tras revisar la documentación del vehículo y encontrarla en regla, exigieron $42.000 a cambio de permitirles continuar su viaje con el argumento falso de una infracción por un daño en el paragolpes. Ante el temor de quedar varados, la pareja realizó la transferencia a la cuenta de uno de los agentes.

El tribunal consideró probado que los dos policías condenados, de 48 y 46 años respectivamente, cometieron el delito de exacciones ilegales agravadas. Uno recibió una pena de dos años y ocho meses de prisión condicional, mientras que el otro fue condenado a dos años, también de cumplimiento condicional. El policía absuelto, de 36 años, se benefició de la duda razonable.

