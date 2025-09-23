Condenaron a dos policías por extorsionar a una pareja en control vehicular en la ruta 157

Dos policías fueron condenados en un juicio oral por extorsionar a una pareja de Córdoba en un control vehicular en la ruta 157, cerca de Monteagudo, en febrero de 2023. Los agentes, hallados culpables de exigir un pago indebido, fueron exonerados de la fuerza y se les impuso una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Además, deberán resarcir a la víctima con $210.000. Un tercer policía involucrado fue absuelto por falta de pruebas contundentes.