Secciones
CulturaArte y cultura

Llega el Festival Tormenta 2025 con tres días de charlas y talleres sobre arte digital y tecnología

La tercera edición se desarrollará entre el 16 y el 18 de octubre en el MUNT, el Ente Cultural, Tafí Viejo y la Hostería Atahualpa Yupanqui.

ARTE DIGITAL EN VIVO. Del 16 al 18 de octubre habrá performances, exhibiciones y talleres abiertos a todo público. / INSTAGRAM @festival_tormenta ARTE DIGITAL EN VIVO. Del 16 al 18 de octubre habrá performances, exhibiciones y talleres abiertos a todo público. / INSTAGRAM @festival_tormenta
Hace 2 Hs

El futuro del arte digital tiene su lugar en Tucumán. Entre el 16 y el 18 de octubre, se realizará la tercera edición de Tormenta, Festival de Arte Electrónico y Digital de Tucumán. Se trata de un encuentro que reúne a artistas, investigadores y colectivos culturales para explorar el punto de encuentro entre las artes electrónicas y las digitales, y la naturaleza.

Durante tres jornadas habrá talleres, charlas, exhibiciones y performances gratuitas en distintos espacios, como el Museo de la UNT de San Miguel de Tucumán, y el Mercado Municipal, el Punto Digital del Ente Cultural y la Hostería Atahualpa Yupanqui de Tafí Viejo. La propuesta no sólo acerca lo último en videomapping, live coding, realidad aumentada o NFT, sino que también busca abrir un espacio de reflexión sobre cómo las nuevas tecnologías se integran al mundo que habitamos.

TORMENTA 2025. La tercera edición del festival trae propuestas gratuitas con artistas locales e internacionales. / INSTAGRAM @festival_tormenta TORMENTA 2025. La tercera edición del festival trae propuestas gratuitas con artistas locales e internacionales. / INSTAGRAM @festival_tormenta

¿Qué es Tormenta?

El festival nació en 2023 con un encuentro experimental en Raco. En 2024 tuvo su primera edición formal en Horco Molle y en el Ente Cultural de Tucumán, donde se realizó la primera exhibición de arte NFT en la provincia. Este año crece y se consolida como un acontecimiento de referencia en el Norte argentino.

La idea detrás de Tormenta es clara: democratizar el acceso a las artes digitales, alejarlas del discurso tecnocrático y mostrarlas como herramientas creativas al alcance de todos. Además, propone un espacio de encuentro entre artistas, programadores, hackers, diseñadores, curiosos y público en general para experimentar juntos nuevas formas de creación.

Post Instagram

Lo que se viene en 2025

Jueves 16 de octubre

14 horas: Taller de Cinéfonos para infancias en Tafí Viejo.

18 horas: Charla “2025DESACELERA1947, Procedimientos” en el MUNT

19 horas: Charla sobre Economía Circular por el British Council en el MUNT.

20 horas: Charla de Antonio Roberts, referencia internacional del live coding (Inglaterra), en el MUNT.

Viernes 17 de octubre:

11 horas: Taller abierto de live coding en el Punto Digital, Ente Cultural de Tucumán.

18 horas: Apertura del Salón de Arte Digital en el Mercado Municipal de Tafí Viejo.

20 horas: Performance “2025DESACELERA1947” en la Hostería Atahualpa Yupanqui.

21 horas: Live Set de Laureano Cantarutti (Córdoba) con visuales de Marto en la Hostería Atahualpa Yupanqui.

Sábado 18 de octubre:

Abierto todo el día: Salón de Arte Digital en el Mercado Municipal de Tafí Viejo

11 horas: Performance de Artefacto (Agustín Décima, Javier Graña, Kury Ramos y Martín Santagada) en la Hostería Atahualpa Yupanqui.

21 horas: DJ Set de Emilianiyo con visuales de Marto en la Hostería Atahualpa Yupanqui.

22 horas: Live set de Javier Rodríguez con visuales de Antonio Roberts.

La grilla de artistas incluye nombres de distintas provincias y del exterior: Karen Palacio (Córdoba), Ángeles Franco (VJ y live coding), Lourdes Rivadeneira (arte NFT), Javier Díaz (instalaciones interactivas), Milagros Arias y Aylén Almendra (La Rioja), Marisa Rossini (pintura), Mariana Ponce (intervención en territorio), entre otros.

De esta manera, Tormenta se convierte en una plataforma para que jóvenes, curiosos, estudiantes y artistas puedan formarse, inspirarse y compartir experiencias en torno a las nuevas formas de creación digital.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánSan Miguel de TucumánTafí ViejoArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Confirmada la grilla de artistas para la Fiesta Nacional e Internacional del Caballo de Trancas

Confirmada la grilla de artistas para la Fiesta Nacional e Internacional del Caballo de Trancas

Lo más popular
Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles
1

Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles

La madre de una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela puso en duda que el asesino sea Pequeño J
2

La madre de una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela puso en duda que el asesino sea "Pequeño J"

Aguinaldo para jubilados: calendario completo de noviembre y diciembre confirmado por Anses
3

Aguinaldo para jubilados: calendario completo de noviembre y diciembre confirmado por Anses

Tienes un e-mail
4

Tienes un e-mail

Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a un sexto sospechoso acusado de cavar el pozo donde enterraron a las víctimas
5

Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a un sexto sospechoso acusado de cavar el pozo donde enterraron a las víctimas

Mi verdadero temor sobre la IA: el algoritmo del cuentacuentos y sus fantasmas
6

Mi verdadero temor sobre la IA: el algoritmo del cuentacuentos y sus fantasmas

Más Noticias
Aguinaldo para jubilados: calendario completo de noviembre y diciembre confirmado por Anses

Aguinaldo para jubilados: calendario completo de noviembre y diciembre confirmado por Anses

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

La madre de una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela puso en duda que el asesino sea Pequeño J

La madre de una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela puso en duda que el asesino sea "Pequeño J"

Se esperan meses de calor inusual en Argentina: ¿qué sucederá en Tucumán?

Se esperan meses de calor inusual en Argentina: ¿qué sucederá en Tucumán?

Thiago Medina mostró mejoras en su salud y Daniela Celis lo acompañó con un emotivo mensaje

Thiago Medina mostró mejoras en su salud y Daniela Celis lo acompañó con un emotivo mensaje

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

¿Tenés uno de estos apellidos italianos? Podrías ser descendiente de la realeza

¿Tenés uno de estos apellidos italianos? Podrías ser descendiente de la realeza

Tienes un e-mail

Tienes un e-mail

Comentarios