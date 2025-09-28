Llega el Festival Tormenta 2025 con tres días de charlas y talleres sobre arte digital y tecnología

El futuro del arte digital tiene su lugar en Tucumán. Entre el 16 y el 18 de octubre, se realizará la tercera edición de Tormenta, Festival de Arte Electrónico y Digital de Tucumán. Se trata de un encuentro que reúne a artistas, investigadores y colectivos culturales para explorar el punto de encuentro entre las artes electrónicas y las digitales, y la naturaleza.