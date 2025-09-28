Llega el Festival Tormenta 2025 con tres días de charlas y talleres sobre arte digital y tecnología

El futuro del arte digital tiene su lugar en Tucumán. Entre el 16 y el 18 de octubre, se realizará la tercera edición de Tormenta, Festival de Arte Electrónico y Digital de Tucumán. Se trata de un encuentro que reúne a artistas, investigadores y colectivos culturales para explorar el punto de encuentro entre las artes electrónicas y las digitales, y la naturaleza.
Durante tres jornadas habrá talleres, charlas, exhibiciones y performances gratuitas en distintos espacios, como el Museo de la UNT de San Miguel de Tucumán, y el Mercado Municipal, el Punto Digital del Ente Cultural y la Hostería Atahualpa Yupanqui de Tafí Viejo. La propuesta no sólo acerca lo último en videomapping, live coding, realidad aumentada o NFT, sino que también busca abrir un espacio de reflexión sobre cómo las nuevas tecnologías se integran al mundo que habitamos.
¿Qué es Tormenta?
El festival nació en 2023 con un encuentro experimental en Raco. En 2024 tuvo su primera edición formal en Horco Molle y en el Ente Cultural de Tucumán, donde se realizó la primera exhibición de arte NFT en la provincia. Este año crece y se consolida como un acontecimiento de referencia en el Norte argentino.
La idea detrás de Tormenta es clara: democratizar el acceso a las artes digitales, alejarlas del discurso tecnocrático y mostrarlas como herramientas creativas al alcance de todos. Además, propone un espacio de encuentro entre artistas, programadores, hackers, diseñadores, curiosos y público en general para experimentar juntos nuevas formas de creación.
Lo que se viene en 2025
Jueves 16 de octubre
14 horas: Taller de Cinéfonos para infancias en Tafí Viejo.
18 horas: Charla “2025DESACELERA1947, Procedimientos” en el MUNT
19 horas: Charla sobre Economía Circular por el British Council en el MUNT.
20 horas: Charla de Antonio Roberts, referencia internacional del live coding (Inglaterra), en el MUNT.
Viernes 17 de octubre:
11 horas: Taller abierto de live coding en el Punto Digital, Ente Cultural de Tucumán.
18 horas: Apertura del Salón de Arte Digital en el Mercado Municipal de Tafí Viejo.
20 horas: Performance “2025DESACELERA1947” en la Hostería Atahualpa Yupanqui.
21 horas: Live Set de Laureano Cantarutti (Córdoba) con visuales de Marto en la Hostería Atahualpa Yupanqui.
Sábado 18 de octubre:
Abierto todo el día: Salón de Arte Digital en el Mercado Municipal de Tafí Viejo
11 horas: Performance de Artefacto (Agustín Décima, Javier Graña, Kury Ramos y Martín Santagada) en la Hostería Atahualpa Yupanqui.
21 horas: DJ Set de Emilianiyo con visuales de Marto en la Hostería Atahualpa Yupanqui.
22 horas: Live set de Javier Rodríguez con visuales de Antonio Roberts.
La grilla de artistas incluye nombres de distintas provincias y del exterior: Karen Palacio (Córdoba), Ángeles Franco (VJ y live coding), Lourdes Rivadeneira (arte NFT), Javier Díaz (instalaciones interactivas), Milagros Arias y Aylén Almendra (La Rioja), Marisa Rossini (pintura), Mariana Ponce (intervención en territorio), entre otros.
De esta manera, Tormenta se convierte en una plataforma para que jóvenes, curiosos, estudiantes y artistas puedan formarse, inspirarse y compartir experiencias en torno a las nuevas formas de creación digital.