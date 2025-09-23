Loma Negra, el histórico club de Olavarría que vuelve a la AFA tras más de 30 años

El fútbol argentino está lleno de historias que parecen salidas de una novela, y la de Loma Negra de Olavarría es una de ellas. Fundado en 1929, el club alcanzó su época dorada en la década del 80, cuando, bajo el respaldo económico de Amalia Lacroze de Fortabat, se dio el lujo de competir de igual a igual con los gigantes de la Primera División.
En esos años, el “Celeste” jugó los Torneos Nacionales de 1981 y 1983, alcanzó un récord histórico -es el equipo con mejor porcentaje de triunfos en la era profesional de la Primera División (54%)- y protagonizó una hazaña que todavía se recuerda en Olavarría: el 17 de abril de 1982 derrotó a la Unión Soviética, quitándole un invicto internacional que parecía intocable.
El regreso a la órbita de AFA
Después de 33 años, Loma Negra vuelve a sonar fuerte en el mapa futbolero. La institución obtuvo la licencia deportiva del Consejo Federal y jugará el Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, la cuarta categoría nacional. El anuncio fue recibido con enorme entusiasmo en la ciudad y dentro del club.
“Es una gran emoción. Los jóvenes no vivieron la época gloriosa, pero saben lo que significamos a nivel nacional. Este regreso es fruto de un proyecto, no de un capricho”, aseguró Gaspar Verna, de la Subcomisión de Fútbol.
El entrenador Nicolás Rosales lo definió como un momento “histórico” y destacó el compromiso del plantel: “Tenemos un grupo apto para el desafío y debemos trabajar con seriedad”.
Orgullo y memoria en el plantel
Para los jugadores, la noticia significa mucho más que un torneo. “Es difícil de asimilar. Siempre escuché historias de cuando el club jugaba en Primera. Hoy nos toca a nosotros escribir nuevas páginas”, dijo Gabriel Rivas, capitán y goleador de apenas 23 años. Su compañero en la defensa, Lautaro Diuono, expresó su “orgullo” por vestir una camiseta con tanto peso histórico: “Vamos a competir para dejar a Loma lo más arriba posible”.
Entre la ilusión y los problemas
El regreso deportivo llega en medio de una dura realidad institucional: el club enfrenta un juicio millonario por el despido de dos trabajadores, una situación que amenaza su estabilidad económica y hasta su continuidad. La dirigencia lucha día a día para evitar que la historia se convierta en recuerdo.
Aun así, la llama de Loma Negra volvió a encenderse. Y en Olavarría, los hinchas ya sueñan con ver al club que alguna vez desafió a gigantes, otra vez en las canchas nacionales.