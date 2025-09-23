Loma Negra, el histórico club de Olavarría que vuelve a la AFA tras más de 30 años

El fútbol argentino está lleno de historias que parecen salidas de una novela, y la de Loma Negra de Olavarría es una de ellas. Fundado en 1929, el club alcanzó su época dorada en la década del 80, cuando, bajo el respaldo económico de Amalia Lacroze de Fortabat, se dio el lujo de competir de igual a igual con los gigantes de la Primera División.