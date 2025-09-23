Secciones
La trágica historia de la influencer que falleció a los 26 años tras caer en coma la noche de su boda

La influencer y enfermera bosnia Adna Rovčanin-Omerbegović falleció a los 26 años, apenas dos días después de celebrar su boda. La joven había permanecido en coma tras sufrir un malestar la noche de la ceremonia, dejando consternados a familiares, amigos y seguidores.

Hace 3 Hs

La influencer y enfermera Adna Rovčanin-Omerbegović falleció el pasado lunes 15 de septiembre a los 26 años, apenas dos días después de celebrar su boda. La joven permaneció en coma inducido desde el 13 de septiembre, día en que contrajo matrimonio con Faris, su pareja de toda la vida, en un hotel cercano a Sarajevo, capital de Bosnia y Herzegovina.

Los trágicos momentos tras la boda

Según fuentes cercanas, justo al terminar la celebración, Adna comenzó a sentirse mal. Su estado requirió asistencia médica urgente y fue trasladada al hospital, donde los médicos intentaron estabilizarla, pero cayó en coma esa misma noche.

La influencer, además de creadora de contenido, trabajaba como enfermera, y su inesperado ingreso en estado de inconsciencia terminó con su fallecimiento 48 horas después de su boda, dejando consternada a su familia, amigos y seguidores. La noticia fue confirmada por su entorno en redes sociales: "Con profunda tristeza informamos que nuestra querida Adna Rovčanin-Omerbegović falleció el lunes 15 de septiembre".

La despedida de familiares y seguidores

El funeral de Adna se celebró el pasado miércoles y reunió a centenares de personas, quienes se acercaron para rendir homenaje a la joven. Amigos y familiares destacaron su carácter generoso y su pasión por ayudar a los demás.

"A Adna siempre le gustó ayudar a los demás", aseguró uno de sus amigos durante la ceremonia.

Su comunidad digital, formada por miles de seguidores que admiraban sus consejos de belleza y estilo de vida, también expresó su dolor ante la inesperada pérdida de una de las influencers más queridas de Bosnia.

La investigación sigue en curso

Por el momento, las causas exactas de la muerte de Adna se desconocen, y las autoridades continúan investigando los hechos que llevaron a esta tragedia. La familia y amigos esperan esclarecer los motivos mientras recuerdan a Adna como una joven dedicada, alegre y solidaria, cuya huella permanecerá en la memoria de quienes la conocieron y la siguieron en internet.

