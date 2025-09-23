La trágica historia de la influencer que falleció a los 26 años tras caer en coma la noche de su boda

La investigación sigue en curso

Por el momento, las causas exactas de la muerte de Adna se desconocen, y las autoridades continúan investigando los hechos que llevaron a esta tragedia. La familia y amigos esperan esclarecer los motivos mientras recuerdan a Adna como una joven dedicada, alegre y solidaria, cuya huella permanecerá en la memoria de quienes la conocieron y la siguieron en internet.