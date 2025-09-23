El posteo lapidario de la pareja del "Ogro" Fabbiani tras la dura derrota de Newell’s

Quien encendió la chispa fue Gimena Vascon, pareja del entrenador Cristian Fabbiani. Minutos después del partido, publicó en sus redes la frase: “Hermosa cama”. En el lenguaje futbolero argentino, la expresión tiene una connotación explosiva: sugiere que los jugadores “hicieron la cama” al técnico, conspirando contra él para provocar su caída.