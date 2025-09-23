Secciones
DeportesFútbol

El posteo lapidario de la pareja del "Ogro" Fabbiani tras la dura derrota de Newell’s

Gimena Vascon publicó un sugestivo “Hermosa cama” tras la caída de Newell’s 3-0 ante Belgrano. Aunque luego borró el mensaje y subió otro de aliento, la frase generó polémica en medio de la crisis "leprosa".

Cristian Fabbiani. Cristian Fabbiani.
Hace 3 Hs

La derrota de Newell’s Old Boys por 3-0 frente a Belgrano en Córdoba, por la fecha 9 del Clausura de la Liga Profesional, no solo agudizó el mal momento futbolístico del equipo, sino que también abrió la puerta a una controversia inesperada en redes sociales.

Quien encendió la chispa fue Gimena Vascon, pareja del entrenador Cristian Fabbiani. Minutos después del partido, publicó en sus redes la frase: “Hermosa cama”. En el lenguaje futbolero argentino, la expresión tiene una connotación explosiva: sugiere que los jugadores “hicieron la cama” al técnico, conspirando contra él para provocar su caída.

El posteo, calificado como “filoso” y “picante”, fue eliminado a los pocos minutos. Sin embargo, alcanzó para circular rápidamente entre los hinchas y periodistas. Más tarde, Vascon intentó bajar el tono de la polémica con otra publicación, esta vez con palabras de apoyo hacia su pareja.

El posteo de la pareja del El posteo de la pareja del

El contraste con Fabbiani

Mientras tanto, Cristian Fabbiani se mostró lejos de interpretar que existe una conspiración dentro del plantel. En conferencia de prensa, aseguró que el equipo mostró carácter pese al resultado y dejó en claro su postura: “De acá no me voy, voy a seguir a muerte”.

El Ogro, que ya había evitado hablar en ocasiones anteriores tras las derrotas, esta vez se sentó frente a los micrófonos para reafirmar su continuidad. “No soy de tirar la toalla. Nos sigan bancando, que tengo mucha fuerza para seguir”, expresó con firmeza.

En lo futbolístico, Newell’s atraviesa un momento delicado: suma apenas nueve puntos en nueve fechas, perdió el clásico con Rosario Central y quedó eliminado en cuartos de la Copa Argentina también frente a Belgrano.

En lo extrafutbolístico, el posteo de Vascon agregó un condimento inesperado a la crisis, reflejando la tensión que rodea al entrenador y a la "Lepra" en este presente complicado.

Temas Club Atlético BelgranoClub Atlético Rosario CentralCristian FabbianiClub Atlético Newell´s Old BoysNewellArgentinaTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Quién es Aitana Bonmatí, la española que ganó el Balón de Oro 2025 e igualó un récord de Cruyff?

¿Quién es Aitana Bonmatí, la española que ganó el Balón de Oro 2025 e igualó un récord de Cruyff?

La inesperada reacción de Dani Alves al recibir una camiseta de Boca Juniors

La inesperada reacción de Dani Alves al recibir una camiseta de Boca Juniors

Lo más popular
El crimen de Federico Toledo: Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse
1

El crimen de Federico Toledo: "Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse"

Las fuerzas del cielo atienden en Estados Unidos
2

Las fuerzas del cielo atienden en Estados Unidos

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes
3

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

Suenan las alarmas por los barrabravas
4

Suenan las alarmas por los barrabravas

Milei celebró el apoyo incondicional del Tesoro de EEUU a su plan económico
5

Milei celebró el "apoyo incondicional" del Tesoro de EEUU a su plan económico

Trump denunció que el paracetamol podría provocar autismo
6

Trump denunció que el paracetamol podría provocar autismo

Más Noticias
La explosiva reacción del padre de Lamine Yamal tras el Balón de Oro: Ha sido un daño moral

La explosiva reacción del padre de Lamine Yamal tras el Balón de Oro: "Ha sido un daño moral"

El insólito blooper que dio como ganador al Dibu Martínez en el Balón de Oro

El insólito blooper que dio como ganador al Dibu Martínez en el Balón de Oro

21K de LA GACETA: todo lo que hay que saber sobre inscripciones, acreditaciones y horarios de la carrera

21K de LA GACETA: todo lo que hay que saber sobre inscripciones, acreditaciones y horarios de la carrera

El conmovedor gesto de Messi hacia Dembelé tras consagrarse ganador del Balón de Oro

El conmovedor gesto de Messi hacia Dembelé tras consagrarse ganador del Balón de Oro

El crimen de Federico Toledo: Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse

El crimen de Federico Toledo: "Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse"

Agenda de TV: Racing y Vélez definen el pase a semis de la Libertadores

Agenda de TV: Racing y Vélez definen el pase a semis de la Libertadores

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

Suenan las alarmas por los barrabravas

Suenan las alarmas por los barrabravas

Comentarios