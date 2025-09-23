El posteo lapidario de la pareja del "Ogro" Fabbiani tras la dura derrota de Newell’s

La derrota de Newell’s Old Boys por 3-0 frente a Belgrano en Córdoba, por la fecha 9 del Clausura de la Liga Profesional, no solo agudizó el mal momento futbolístico del equipo, sino que también abrió la puerta a una controversia inesperada en redes sociales.
Quien encendió la chispa fue Gimena Vascon, pareja del entrenador Cristian Fabbiani. Minutos después del partido, publicó en sus redes la frase: “Hermosa cama”. En el lenguaje futbolero argentino, la expresión tiene una connotación explosiva: sugiere que los jugadores “hicieron la cama” al técnico, conspirando contra él para provocar su caída.
El posteo, calificado como “filoso” y “picante”, fue eliminado a los pocos minutos. Sin embargo, alcanzó para circular rápidamente entre los hinchas y periodistas. Más tarde, Vascon intentó bajar el tono de la polémica con otra publicación, esta vez con palabras de apoyo hacia su pareja.
El contraste con Fabbiani
Mientras tanto, Cristian Fabbiani se mostró lejos de interpretar que existe una conspiración dentro del plantel. En conferencia de prensa, aseguró que el equipo mostró carácter pese al resultado y dejó en claro su postura: “De acá no me voy, voy a seguir a muerte”.
El Ogro, que ya había evitado hablar en ocasiones anteriores tras las derrotas, esta vez se sentó frente a los micrófonos para reafirmar su continuidad. “No soy de tirar la toalla. Nos sigan bancando, que tengo mucha fuerza para seguir”, expresó con firmeza.
En lo futbolístico, Newell’s atraviesa un momento delicado: suma apenas nueve puntos en nueve fechas, perdió el clásico con Rosario Central y quedó eliminado en cuartos de la Copa Argentina también frente a Belgrano.
En lo extrafutbolístico, el posteo de Vascon agregó un condimento inesperado a la crisis, reflejando la tensión que rodea al entrenador y a la "Lepra" en este presente complicado.