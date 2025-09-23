21K de LA GACETA: todo lo que hay que saber sobre inscripciones, acreditaciones y horarios de la carrera

La cuenta regresiva rumbo a la gran cita del running tucumano ya está en marcha. El domingo 5 de octubre se correrán los 21K de LA GACETA, con largada desde el Sheraton Hotel, en el parque 9 de Julio. La organización reiteró los plazos de inscripción, los requisitos para acreditarse y el cronograma completo de la jornada.