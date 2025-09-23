21K de LA GACETA: todo lo que hay que saber sobre inscripciones, acreditaciones y horarios de la carrera

La cuenta regresiva rumbo a la gran cita del running tucumano ya está en marcha. El domingo 5 de octubre se correrán los 21K de LA GACETA, con largada desde el Sheraton Hotel, en el parque 9 de Julio. La organización reiteró los plazos de inscripción, los requisitos para acreditarse y el cronograma completo de la jornada.
Inscripción: última oportunidad
- La inscripción se realiza en minutos a través de 21k.lagaceta.com.ar. Los cupos son limitados y la competencia volverá a reunir a miles de corredores y familias.
- Los datos cargados tienen carácter de declaración jurada. La organización podrá rechazar inscripciones por errores en la carga o por conductas antideportivas.
- Fecha límite: viernes 26 de septiembre o hasta agotar cupos según cada distancia.
Acreditaciones y retiro de kits
- Lugar: Marathon Deportes (Mendoza y Maipú)
- Fechas y horarios:
Viernes 3 de octubre: de 10 a 20.
Sábado 4 de octubre: de 9 a 19.
- Requisitos obligatorios:
DNI original.
Certificado de apto médico (con fecha máxima de 30 días antes de la carrera).
Declaración del Corredor (se firma al retirar el kit).
Autorización de padres/tutores para menores de 18 años.
Retiro por terceros: hasta el 29 de septiembre se debe pedir autorización escribiendo a 21k@lagaceta.com.ar. La persona autorizada deberá presentar toda la documentación correspondiente del atleta.
- Importante: no se entregarán kits el domingo 5 de octubre.
Cronograma del domingo 5 de octubre
07.30: llegada de atletas a la zona de largada (Sheraton Hotel) y apertura de la Expo 21K.
08.00: largada 21K.
08.20: largada 10K.
08.30: largada 3K.
10.30: inicio de la Fiesta del Podio y entrega de premios.
Recomendación clave
La organización recuerda que sin acreditación ni kit no se podrá participar. Se aconseja planificar con tiempo la entrega para evitar contratiempos.