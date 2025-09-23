Agenda de TV: Racing y Vélez definen el pase a semis de la Libertadores

Mundial de Vóley masculino
Octavos de final
9: Serbia-Irán (DSports)
Copa Italia
12: Cagliari-Frosinone (DSports)
13.30: Udinese-Palermo (DSports)
16: Milan-Lecce (DSports)
Liga de España
14: Athletic de Bilbao-Girona (DSports 2)
14: Espanyol-Valencia (ESPN 2)
16.30: Levante-Real Madrid (ESPN)
16.30: Sevilla-Villarreal (DSports 2)
Carabao Cup
15.45: Fulham-Cambridge United (Disney+)
15.45: Lincoln City-Chelsea (Disney+)
16: Liverpool-Southampton (Disney+)
Reserva LPF
15.55: Huracán-Banfield (ESPN 3)
Copa Libertadores
Cuartos (vuelta)
19: Racing (1)-Vélez Sarsfield (0) (Fox Sports)
MLB (Major League Baseball)
20: Boston Red Sox-Toronto Blue Jays (ESPN 4)
20.30: New York Mets-Chicago Cubs (Fox Sports 3)
Copa Sudamericana
Cuartos (vuelta)
21.30: Fluminense (0)-Lanús (1) (ESPN)
CONCACAF Central American Cup
23.05: Alajuelense-Motagua (Disney+)