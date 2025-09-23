Secciones
DeportesFútbol

Agenda de TV: Racing y Vélez definen el pase a semis de la Libertadores

Levante-Real Madrid se enfrentan por LaLiga y Fluminense-Lanús buscarán meterse entre los cuatro mejores de la Sudamericana.

LA GLORIA. Racing y Vélez definen al primer semifinalista de la edición 2025 de la Copa Libertadores. LA GLORIA. Racing y Vélez definen al primer semifinalista de la edición 2025 de la Copa Libertadores. FOTO TOMADA DE X.COM/RACINGCLUB
Hace 2 Hs

Mundial de Vóley masculino

Octavos de final

9: Serbia-Irán (DSports)

Copa Italia

12: Cagliari-Frosinone (DSports)

13.30: Udinese-Palermo (DSports)

16: Milan-Lecce (DSports)

Liga de España

14: Athletic de Bilbao-Girona (DSports 2)

14: Espanyol-Valencia (ESPN 2)

16.30: Levante-Real Madrid (ESPN)

16.30: Sevilla-Villarreal (DSports 2)

Carabao Cup

15.45: Fulham-Cambridge United (Disney+)

15.45: Lincoln City-Chelsea (Disney+)

16: Liverpool-Southampton (Disney+)

Reserva LPF

15.55: Huracán-Banfield (ESPN 3)

Copa Libertadores

Cuartos (vuelta)

19: Racing (1)-Vélez Sarsfield (0) (Fox Sports)

MLB (Major League Baseball)

20: Boston Red Sox-Toronto Blue Jays (ESPN 4)

20.30: New York Mets-Chicago Cubs (Fox Sports 3)

Copa Sudamericana

Cuartos (vuelta)

21.30: Fluminense (0)-Lanús (1) (ESPN)

CONCACAF Central American Cup

23.05: Alajuelense-Motagua (Disney+)

Temas Copa SudamericanaRacing ClubClub Atlético LanúsClub Atlético Vélez SarsfieldChelsea Football ClubReal MadridAC MilanLiga de España
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El crimen de Federico Toledo: Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse
1

El crimen de Federico Toledo: "Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse"

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes
2

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

Milei celebró el apoyo incondicional del Tesoro de EEUU a su plan económico
3

Milei celebró el "apoyo incondicional" del Tesoro de EEUU a su plan económico

Las fuerzas del cielo atienden en Estados Unidos
4

Las fuerzas del cielo atienden en Estados Unidos

Suenan las alarmas por los barrabravas
5

Suenan las alarmas por los barrabravas

Trump denunció que el paracetamol podría provocar autismo
6

Trump denunció que el paracetamol podría provocar autismo

Más Noticias
El crimen de Federico Toledo: Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse

El crimen de Federico Toledo: "Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse"

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

Juan Carlos Mirande fue reelecto como presidente del CART

Juan Carlos Mirande fue reelecto como presidente del CART

Trump denunció que el paracetamol podría provocar autismo

Trump denunció que el paracetamol podría provocar autismo

Milei celebró el apoyo incondicional del Tesoro de EEUU a su plan económico

Milei celebró el "apoyo incondicional" del Tesoro de EEUU a su plan económico

El crimen de Federico Toledo: la Justicia dictó la preventiva a Budini para garantizar la declaración de testigos

El crimen de Federico Toledo: la Justicia dictó la preventiva a Budini para garantizar la declaración de testigos

Suenan las alarmas por los barrabravas

Suenan las alarmas por los barrabravas

Las fuerzas del cielo atienden en Estados Unidos

Las fuerzas del cielo atienden en Estados Unidos

Comentarios