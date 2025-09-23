El tiempo en Tucumán: después de una mañana fresca, se espera una jornada soleada y cálida

El cielo se mantendrá mayormente despejado este martes y se espera una jornada calurosa, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, que anticipa para hoy mucha amplitud térmica y una máxima de 28 °C.
La mañana comenzó con mayormente despejado y una nubosidad cercana al 20%. La humedad se mantuvo cercana al 80%, mientras que la temperatura mínima registrada fue de 10 °C, con una sensación térmica de 9 °C.
Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipan para el mediodía una temperatura de 23 °C. La nubosidad rondaría el 10% y la humedad se mantendría por encima del 30%.
Por la tarde se esperan las horas más cálidas, cuando se registre la temperatura máxima de 28 °C prevista para hoy. La humedad descenderá hasta el 25% mientras que la nubosidad se mantendrá en un 10%.
La temperatura descenderá durante la noche y llegaría hasta los 17 °C, al tiempo que la humedad subiría al 50% y la nubosidad sería casi nula. Los vientos serán suaves del noroeste.
¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?
Los informes del SMN permiten pronosticar para el miércoles cielo despejado, con una mínima que subirá hasta los 15 °C y con una máxima que se mantendrá en 28 °C. Para el jueves se esperan condiciones del tiempo similares, con una máxima que superaría los 30 °C. La semana cerrará con un viernes caluroso, con una máxima de alrededor de los 33 °C, para una jornada que estará marcada por la nubosidad variable.