El tiempo en Tucumán: después de una mañana fresca, se espera una jornada soleada y cálida

Los informes del SMN permiten pronosticar para el miércoles cielo despejado, con una mínima que subirá hasta los 15 °C y con una máxima que se mantendrá en 28 °C. Para el jueves se esperan condiciones del tiempo similares, con una máxima que superaría los 30 °C. La semana cerrará con un viernes caluroso, con una máxima de alrededor de los 33 °C, para una jornada que estará marcada por la nubosidad variable.