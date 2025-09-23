Horóscopo chino: los signos que encontrarán el equilibrio entre el amor, sus finanzas y sus emociones

El animal mitológico del zodíaco también recibirá un impulso extra en su liderazgo y ambición. Saturno por su parte le otorgará la disciplina que le permitirá canalizar su energía hacia un objetivo y con constancia, sin caer en los excesos. La astrología oriental advierte que el Dragón será capaz de transformar su carisma en logros concretos y así encontrar el equilibrio entre la prosperidad en sus proyectos personales y laborales.