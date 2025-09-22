Atlético Tucumán mostró en video los avances del nuevo predio de San Andrés

Atlético volvió a ilusionar a sus hinchas con un video publicado en sus redes sociales que muestra imágenes aéreas del nuevo predio de San Andrés, un proyecto que se levanta sobre 20 hectáreas y que tendrá 11 canchas destinadas exclusivamente al fútbol formativo.
En el material audiovisual, donde aparece la palabra “sueño”, se aprecian las obras que avanzan a paso firme. Días atrás, el dirigente y arquitecto de la obra, Marcos Cossio, había confirmado que ya están listas cinco canchas, entre ellas una de césped sintético.
El club también sumó la participación de dos jóvenes que representan el presente y el futuro del "Decano": Enrique Maza, arquero de la Reserva, y Bautista Salvatierra, el jugador más joven que reside en la pensión. Con su testimonio, Atlético buscó darle un rostro humano a un proyecto que no solo apunta al desarrollo deportivo, sino también a la formación integral de sus futbolistas.
La publicación fue acompañada por la frase “Honramos el pasado, hacemos historia. Un proyecto Monumental”, reafirmando la magnitud simbólica y deportiva de esta obra. Según se anunció, la primera fase del predio estará lista en los próximos meses y significará un salto cualitativo en la infraestructura de divisiones juveniles.
Con este paso, Atlético se suma a la lista de clubes argentinos que apuestan fuerte a la construcción de predios propios, entendiendo que el futuro competitivo comienza en las bases.