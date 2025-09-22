Atlético Tucumán mostró en video los avances del nuevo predio de San Andrés

El club también sumó la participación de dos jóvenes que representan el presente y el futuro del "Decano": Enrique Maza, arquero de la Reserva, y Bautista Salvatierra, el jugador más joven que reside en la pensión. Con su testimonio, Atlético buscó darle un rostro humano a un proyecto que no solo apunta al desarrollo deportivo, sino también a la formación integral de sus futbolistas.