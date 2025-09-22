Secciones
DeportesAtlético Tucumán

Atlético Tucumán mostró en video los avances del nuevo predio de San Andrés

El club publicó imágenes aéreas del complejo de 20 hectáreas que contará con 11 canchas. La primera fase estará lista en los próximos meses y estará dedicada al fútbol formativo.

Una vista aérea del nuevo predio de Atlético Tucumán en San Andrés. Una vista aérea del nuevo predio de Atlético Tucumán en San Andrés.
Hace 1 Hs

Atlético volvió a ilusionar a sus hinchas con un video publicado en sus redes sociales que muestra imágenes aéreas del nuevo predio de San Andrés, un proyecto que se levanta sobre 20 hectáreas y que tendrá 11 canchas destinadas exclusivamente al fútbol formativo.

En el material audiovisual, donde aparece la palabra “sueño”, se aprecian las obras que avanzan a paso firme. Días atrás, el dirigente y arquitecto de la obra, Marcos Cossio, había confirmado que ya están listas cinco canchas, entre ellas una de césped sintético.

El club también sumó la participación de dos jóvenes que representan el presente y el futuro del "Decano": Enrique Maza, arquero de la Reserva, y Bautista Salvatierra, el jugador más joven que reside en la pensión. Con su testimonio, Atlético buscó darle un rostro humano a un proyecto que no solo apunta al desarrollo deportivo, sino también a la formación integral de sus futbolistas.

Post Instagram

La publicación fue acompañada por la frase “Honramos el pasado, hacemos historia. Un proyecto Monumental”, reafirmando la magnitud simbólica y deportiva de esta obra. Según se anunció, la primera fase del predio estará lista en los próximos meses y significará un salto cualitativo en la infraestructura de divisiones juveniles.

Con este paso, Atlético se suma a la lista de clubes argentinos que apuestan fuerte a la construcción de predios propios, entendiendo que el futuro competitivo comienza en las bases.

Temas Club Atlético TucumánAtlético Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham
1

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela
2

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”
3

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos
4

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

Jaldo, sobre la ayuda de Estados Unidos: “Un nuevo crédito no es la salida para Argentina”
5

Jaldo, sobre la ayuda de Estados Unidos: “Un nuevo crédito no es la salida para Argentina”

La foto que publicó Flavio Briatore con Franco Colapinto que encendió rumores sobre su futuro en la F-1
6

La foto que publicó Flavio Briatore con Franco Colapinto que encendió rumores sobre su futuro en la F-1

Más Noticias
Balón de Oro 2025: ¿a qué hora y dónde se podrá ver en Argentina?

Balón de Oro 2025: ¿a qué hora y dónde se podrá ver en Argentina?

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

Se filtró el supuesto ganador del Balón de Oro 2025 y explotó la polémica en el mundo del fútbol

Se filtró el supuesto ganador del Balón de Oro 2025 y explotó la polémica en el mundo del fútbol

La enorme cifra que ganó Francisco Cerúndolo tras consagrarse en la Laver Cup 2025 con el Equipo Mundo

La enorme cifra que ganó Francisco Cerúndolo tras consagrarse en la Laver Cup 2025 con el Equipo Mundo

La foto que publicó Flavio Briatore con Franco Colapinto que encendió rumores sobre su futuro en la F-1

La foto que publicó Flavio Briatore con Franco Colapinto que encendió rumores sobre su futuro en la F-1

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

Todos tenemos el mismo sueño que es ascender: Castro se aferró a la esperanza tras la caída de San Martín

"Todos tenemos el mismo sueño que es ascender": Castro se aferró a la esperanza tras la caída de San Martín

Comentarios