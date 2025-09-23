Juan Carlos Mirande fue reelecto como presidente del CART

Juan Carlos Mirande fue reelecto por unanimidad como presidente del Centro Azucarero Regional de Tucumán (CART). Estará al frente de la cámara privada durante un nuevo período de dos años, tras la Asamblea Ordinaria que se realizó el viernes pasado para la elección de autoridades.
La Comisión Directiva estará integrada por Raúl Bertini Luque en la vicepresidencia; Catalina Rocchia Ferro como secretaria y Sergio Alberto Juárez como tesorero. En un comunicado, el CART subrayó que en este nuevo período hay representantes de la mayoría de los ingenios tucumanos, quienes ya se encuentran trabajando en lo que fue definido como “un verdadero relanzamiento de la prestigiosa institución”.
Nueva etapa
Mirande destacó el respaldo recibido y delineó los principales objetivos para esta nueva etapa. Entre ellos, se destaca la solicitud formal para que se declare la emergencia económica del sector sucroalcoholero tucumano. También se planteará la modernización de los Estatutos del CART, así como la implementación de campañas de promoción del azúcar y el alcohol, productos centrales de la agroindustria provincial.
Otros ejes prioritarios serán la revisión de la Ley de Maquila y la participación activa en la reglamentación de la Ley Provincial de Promoción de Biocombustibles. En materia ambiental, el presidente del CART remarcó la intención de realizar aportes concretos para mejorar la legislación provincial sobre quema.
El CART tiene más de 100 años de historia y mantiene una participación en el desarrollo del sector sucroalcoholero tucumano. A la vez, forma parte de diversas cámaras y asociaciones, y trabaja en coordinación con el Instituto de Promoción del Azúcar y del Alcohol de Tucumán (Ipaat).