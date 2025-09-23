Juan Carlos Mirande fue reelecto como presidente del CART

La Comisión Directiva estará integrada por Raúl Bertini Luque en la vicepresidencia; Catalina Rocchia Ferro como secretaria y Sergio Alberto Juárez como tesorero. En un comunicado, el CART subrayó que en este nuevo período hay representantes de la mayoría de los ingenios tucumanos, quienes ya se encuentran trabajando en lo que fue definido como “un verdadero relanzamiento de la prestigiosa institución”.