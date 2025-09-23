Plaza barrio Las Américas: Chahla ponderó la importancia de los espacios comunes

Chahla consideró que es muy importante avanzar con estos trabajos, porque las plazas son los corazones de cada barrio. “Son lugares de encuentro donde grandes y chicos comparten momentos y fortalecen la vida comunitaria”, enfatizó. Y agregó: “Quiero agradecer a los vecinos que nos acompañaron y a los chicos del colegio Nueva América, que le dieron a esta inauguración una energía muy especial”. “En este espacio sumamos 44 bancos lineales, papeleros antivandálicos, mesas merenderos, pérgolas metálicas, nuevas farolas y más de 1600 especies vegetales adaptadas a nuestro clima. También recuperamos la fuente central”, dijo.