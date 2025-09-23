Plaza barrio Las Américas: Chahla ponderó la importancia de los espacios comunes

El Municipio concretó la jerarquización integral de la Plaza del Barrio Las Américas, ubicada en Godoy Cruz y Perú, en el sector noroeste de la capital. La intendenta Rossana Chahla encabezó la inauguración de los trabajos, que incluyeron la incorporación de más de 1.600 especies vegetales, la instalación de nuevos juegos infantiles, la recuperación de la fuente central y la colocación de nuevos bancos y mobiliario urbano.
También se pintaron murales artísticos, se reforzó la iluminación con la instalación de 15 nuevas columnas y lámparas LED, y se construyeron caminerías en más de 1.100 m². Además, se realizaron mejoras de accesibilidad con la creación de rampas y la colocación de baldosas podotáctiles, lo que convierte a la Plaza Las Américas en un paseo más inclusivo.
Chahla consideró que es muy importante avanzar con estos trabajos, porque las plazas son los corazones de cada barrio. “Son lugares de encuentro donde grandes y chicos comparten momentos y fortalecen la vida comunitaria”, enfatizó. Y agregó: “Quiero agradecer a los vecinos que nos acompañaron y a los chicos del colegio Nueva América, que le dieron a esta inauguración una energía muy especial”. “En este espacio sumamos 44 bancos lineales, papeleros antivandálicos, mesas merenderos, pérgolas metálicas, nuevas farolas y más de 1600 especies vegetales adaptadas a nuestro clima. También recuperamos la fuente central”, dijo.