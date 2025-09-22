"Broma pesada": le colocaron desengrasante en la bebida y murió

México.- Carlos Gurrola Arguijo, de 47 años, conocido cariñosamente como “El Papayita”, murió el 18 de septiembre en la Clínica 71 del IMSS en Torreón, Coahuila, tras haber ingerido desengrasante colocado en su bebida de electrolitos por compañeros de trabajo.
El hecho ocurrió el pasado 30 de agosto en la sucursal HEB Senderos, donde Gurrola se desempeñaba como empleado de la empresa contratista de limpieza Multiservicios Rocasa. Al volver de su almuerzo y beber de su botella, notó un sabor extraño, pero ya había consumido una cantidad suficiente para sufrir graves quemaduras internas.
Víctima de bullying laboral
Según denunció su familia, la muerte de “El Papayita” no fue un accidente aislado, sino la consecuencia de un ambiente de acoso laboral. Carlos sufría constantes burlas y agresiones: le escondían la comida, dañaban su bicicleta y hasta le ocultaban su celular. La “broma” con desengrasante fue la culminación de un patrón de hostigamiento.
Negligencia y encubrimiento
Los familiares también señalaron que la empresa no actuó con rapidez. Recién fueron notificados del incidente tres horas después, y tuvieron que trasladarlo por sus propios medios a la Cruz Roja. Además, una compañera de trabajo habría tirado la botella contaminada, eliminando una prueba clave.
Investigación en curso
La Fiscalía General del Estado de Coahuila abrió una carpeta de investigación. Se revisan las cámaras de seguridad y se tomó declaración a testigos para determinar quién colocó el químico en la bebida de Gurrola.
Indignación en redes sociales
El caso generó gran conmoción en México. En redes sociales, el hashtag #JusticiaPorPapayita se viralizó, convirtiendo a este trágico episodio en símbolo de la lucha contra el bullying laboral y la violencia en los centros de trabajo.