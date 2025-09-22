"Broma pesada": le colocaron desengrasante en la bebida y murió

Víctima de bullying laboral

Según denunció su familia, la muerte de “El Papayita” no fue un accidente aislado, sino la consecuencia de un ambiente de acoso laboral. Carlos sufría constantes burlas y agresiones: le escondían la comida, dañaban su bicicleta y hasta le ocultaban su celular. La “broma” con desengrasante fue la culminación de un patrón de hostigamiento.