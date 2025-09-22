Duras críticas del Movimiento Nacional para la Liberación y el Desarrollo a Javier Milei y a referentes libertarios tucumanos

En esa línea, denunciaron “el goce con la crueldad” de Milei, aludiendo al “brutal ajuste sobre los sectores más vulnerables” y a distintas polémicas: la presunta venta de candidaturas en La Libertad Avanza, el traslado de oro a Inglaterra, la retención de alimentos por parte del Ministerio de Capital Humano, la “criptoestafa Libra”, la compra con sobreprecios en el PAMI y las supuestas coimas vinculadas a la gestión de Karina Milei, entre otras.