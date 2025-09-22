Secciones
Política

Duras críticas del Movimiento Nacional para la Liberación y el Desarrollo a Javier Milei y a referentes libertarios tucumanos

“La incompetencia en Bussi, Pelli y Omodeo no es un defecto, sino una forma de vida”, señalaron en un comunicado.

Enrique Romero.
Hace 1 Hs

Los dirigentes Enrique Romero, Martín Rodríguez y Héctor Argañaraz, integrantes del Movimiento Nacional para la Liberación y el Desarrollo lanzaron fuertes cuestionamientos contra referentes de La Libertad Avanza y contra el presidente Javier Milei.

“La incompetencia en Ricardo Bussi, Federico Pelli y Paula Omodeo no es un defecto, sino una forma de vida”, señalaron en un comunicado difundido este fin de semana. Los dirigentes remarcaron que Bussi, Pelli y Omodeo son quienes buscan representar a Tucumán en la Cámara Baja, aunque –según ellos– “comparten el mismo manicomio que preside Milei desde la Casa Rosada y el canil de Conan en Olivos”.

Sobre los candidatos libertarios locales, los dirigentes fueron irónicos: compararon a Ricardo Bussi “con una luciérnaga que necesita de la oscuridad para brillar”, calificaron al arquitecto Pelli como “un topito del Estado” y señalaron que Omodeo “no alcanza a ser la pastelera-tarotista porque recién está aprendiendo a hacer pizza”.

En su pronunciamiento, Romero, Rodríguez y Argañaraz cuestionaron también el silencio de estos referentes ante lo que consideran los problemas de salud mental de Milei y su desconocimiento del sistema de gobierno “representativo, republicano y federal”. Afirmaron que la gestión presidencial se sostiene “en decretos de necesidad y urgencia que tornan ilegítima su administración”.

Los integrantes del Movimiento criticaron además lo que llamaron la “concepción apátrida” del mandatario, por haber hecho flamear la bandera de Israel en el Monumento a la Bandera, exhibir un cuadro de Margaret Thatcher en su despacho, expresar admiración por Donald Trump y avalar “la autodeterminación de los habitantes de las Islas Malvinas, renegando de la soberanía argentina”.

En esa línea, denunciaron “el goce con la crueldad” de Milei, aludiendo al “brutal ajuste sobre los sectores más vulnerables” y a distintas polémicas: la presunta venta de candidaturas en La Libertad Avanza, el traslado de oro a Inglaterra, la retención de alimentos por parte del Ministerio de Capital Humano, la “criptoestafa Libra”, la compra con sobreprecios en el PAMI y las supuestas coimas vinculadas a la gestión de Karina Milei, entre otras.

“Mientras la República agoniza en manos de un enfermo mental, estos tres libertarios no tienen nada que ofrecer a los tucumanos”, concluyeron Romero, Rodríguez y Argañaraz.

