"Rulo" Assad quiere escribir otra página dorada en el Gran Premio "Batalla de Tucumán"

Llegar al Gran Premio “Batalla de Tucumán” con un caballo ya es, para cualquier entrenador, un privilegio que implica meses de trabajo, planificación y paciencia. No cualquiera se gana el derecho a ocupar una de las 14 gateras que tendrá el clásico más importante del norte argentino en el hipódromo tucumano. Pero lo que hará César “Rulo” Assad el miércoles trasciende cualquier parámetro habitual: presentará cinco ejemplares, un hecho inédito en la historia del turf tucumano.
“No es algo común. Tuve la suerte de que los caballos estén en un buen momento y que cuenten con condiciones para afrontar una competencia de 2.200 metros”, explicó Assad, que se convirtió en el gran protagonista de la previa con los nombres de Standartd, Dr. Legasov, Twitch Hurricane, Cima Himalaya y Fin del Mundo.
Assad no es un desconocido en la historia del “Batalla”. Su nombre ya está escrito con letras doradas en el palmarés de la prueba. Cuatro veces levantó los brazos en señal de triunfo: con El Vodevil en 2018, Jhonny Quest en 2021, Pertinax Joy en 2023 y Dr. Legasov en 2024.
Cada consagración lo fue consolidando como el gran referente del turf tucumano. Y ahora va por más: sueña con igualar al mítico José Faustino Bollea, fallecido en 1999, que ostenta el récord de seis triunfos en la máxima competencia (con Bravito en 1963, Surdi en 1964, Stianen en 1969, Buen Rincón en 1975, King Joseph en 1978 y Seven Round en 1994).
“Ganar el Batalla es lo máximo a lo que aspiramos los entrenadores, jinetes y propietarios del norte del país. Esta es la carrera más prestigiosa y por lo tanto es como tocar el cielo con las manos. Tuve la suerte de ganarlo en cuatro oportunidades y siempre me emocioné mucho. Es algo hermoso”, reconoció.
Las cartas
La fortaleza de Assad radica en la variedad de sus pupilos, cada uno con características que pueden resultar determinantes en una carrera de largo aliento.
- Standartd y Dr. Legasov: la “yunta” del entrenador llega encendida. Ambos realizaron partidas finales brillantes: Standartd pasó 1.000 metros en 59”1/5 y Dr. Legasov empleó 58”2/5. “Son caballos muy diferentes y seguramente harán un buen juego de equipo. A Standartd le gusta correr adelante, mientras que Dr. Legasov es un gran atropellador”, explicó.
- Cima Himalaya: la única yegua entre los 14 participantes. Tordilla de gran resistencia, tendrá un plus invalorable: será conducida por el brasileño Jorge Ricardo, el jockey más ganador del mundo. “No hay dudas de que con él en la montura crecen mucho las expectativas”, admitió el preparador.
- Fin del Mundo: caballo que viene en ascenso. En su última presentación, el 24 de agosto, llegó tercero a 3 3/4 cuerpos de He’s A Rockstar, marcando 2’6”3/5 en 2.000 metros. “Es un descendiente de Bodemeister que tiene mucho futuro. Con poca experiencia en pruebas de fondo, ya estuvo cerca de ganar”, analizó.
- Twitch Hurricane: recién llegado de Buenos Aires, debutó en Tucumán con un triunfo en 1.400 metros. “Demostró calidad y no tendrá problemas para adaptarse a los 2.200 metros”, confió Assad.
La ilusión es concreta: todos llegan en gran forma y, como dice el propio entrenador, “están en condiciones de luchar por los primeros lugares”.
Los rivales
Claro que el camino no será fácil. Assad reconoce que el “Batalla” 2025 se perfila como uno de los más parejos de los últimos tiempos. “Si tengo que elegir rivales, me parece que los más exigentes son el representante santiagueño He’s A Rockstar y el santafesino Laudrup. Son caballos con experiencia en este tipo de competencias”, advirtió.
La mención no es casual. He’s A Rockstar ya dio muestras de calidad y en Santiago del Estero venció a Standartd en un cotejo sobre dos kilómetros. Laudrup, en tanto, representa a una de las caballerizas con más prestigio de Santa Fe, que ya festejó en el “Batalla” 2022 con Eritrean.
Jornada histórica
La jornada del “Batalla” se perfila para ser una fiesta. El programa contará con 17 competencias desde las 11, algo nunca visto en el hipódromo tucumano. “Nunca vi una reunión con tantas carreras largas. La verdad que es un lujo. Es inédito y no solo por la cantidad, sino también por la calidad de los participantes. Muchas veces en otras provincias organizan programas más extensos, pero más de la mitad de las competencias son cuadreras. La mayoría de las pruebas son muy parejas y de primer nivel”, destacó Assad.
El marco promete ser multitudinario. Miles de personas colmarán las tribunas, con la pasión intacta que convierte a esta carrera en un acontecimiento social y deportivo de primer orden.
A horas de la gran cita, Assad mantiene la calma que solo otorgan los años de experiencia, aunque no esconde la ilusión. “Creo que tengo muchas posibilidades de ganar mi quinto Batalla. Espero que la suerte me acompañe”, dijo con la serenidad de quien sabe que ha hecho todo lo posible.
El miércoles, cuando los cinco caballos de Assad se acomoden en las gateras, el hipódromo tucumano será testigo de un hecho histórico: un entrenador que desafía las estadísticas, que multiplica sus chances y que quiere dejar su sello en la carrera que inmortaliza.
El “Batalla” es gloria, es emoción, es historia viva. Y en esa historia, “Rulo” buscará escribir una página inolvidable, con cinco cartas que pueden darle la mano más grande de su vida.