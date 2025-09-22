"Rulo" Assad quiere escribir otra página dorada en el Gran Premio "Batalla de Tucumán"

Jornada histórica

La jornada del “Batalla” se perfila para ser una fiesta. El programa contará con 17 competencias desde las 11, algo nunca visto en el hipódromo tucumano. “Nunca vi una reunión con tantas carreras largas. La verdad que es un lujo. Es inédito y no solo por la cantidad, sino también por la calidad de los participantes. Muchas veces en otras provincias organizan programas más extensos, pero más de la mitad de las competencias son cuadreras. La mayoría de las pruebas son muy parejas y de primer nivel”, destacó Assad.