Quema de pastizales: el fuego se acercó a una planta de la SAT en Los Vázquez y hubo riesgo de explosión

Un foco de incendio registrado este lunes en inmediaciones de la planta de tratamiento de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) ubicada en Los Vázquez generó gran preocupación al avanzar sobre áreas de riesgo. El siniestro se inició en pastizales cercanos y las llamas llegaron a aproximarse a un domo de almacenamiento de gas metano y a un tanque de combustible, lo que implicó un potencial peligro de explosión.