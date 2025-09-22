Secciones
Quema de pastizales: el fuego se acercó a una planta de la SAT en Los Vázquez y hubo riesgo de explosión

El fuego, originado en la quema de pastizales, se acercó peligrosamente a un domo de gas metano y a un tanque de combustible.

Hace 1 Hs

Un foco de incendio registrado este lunes en inmediaciones de la planta de tratamiento de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) ubicada en Los Vázquez generó gran preocupación al avanzar sobre áreas de riesgo. El siniestro se inició en pastizales cercanos y las llamas llegaron a aproximarse a un domo de almacenamiento de gas metano y a un tanque de combustible, lo que implicó un potencial peligro de explosión.

En el lugar trabajaron dos dotaciones de bomberos, que lograron controlar el fuego antes de que alcanzara las instalaciones críticas. Paralelamente, intervinieron peritos ambientales del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Público Fiscal, quienes realizaron relevamientos, tomaron muestras y registraron la escena.

Las actuaciones serán remitidas a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de la fiscal Mariana Rivadeneira, que deberá esclarecer las circunstancias del hecho y determinar posibles responsabilidades penales. Desde el MPF recordaron que la quema de pastizales constituye un delito, con consecuencias graves para el medio ambiente, la salud pública y la seguridad de la población.

Finalmente, las autoridades reiteraron que la ciudadanía puede denunciar de forma anónima este tipo de ilícitos a través de la línea 381 3195131.

