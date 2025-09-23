Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Los Bybys: show en el teatro Mercedes Sosa
Los Bybys son una institución en la música romántica latinoamericana. El grupo mexicano creado en 1991 y liderado desde entonces por Sergio Gabriel Ramírez Prado está de gira por la Argentina y esta noche, a las 21, visitará el teatro Mercedes Sosa (San Martín 479), para recorrer su inconfundible estilo dentro de la cumbia en más de tres décadas de escenario. Entre sus mayores éxitos figuran “Llorar llorar, llorar”, “Corazón barato”, “En tus manos”, “Regresa”, “Ya no llores”, “Aquel amor”, “Con el viento a tu favor”, “Si tú me dejas” y “Esa mujer”, entre temas propios y covers de grandes compositores.
Alderetes: termina su fiesta de cumpleaños
Hoy será el último de los tres días de fiesta que celebra la Municipalidad de Alderetes por los 38 años de su creación institucional en el escenario de la esquina de Caseros y Urquiza, con entrada libre y gratuita desde las 19. La cartelera tendrá la presencia de Vuelo, Jesús Cuellar, Cachetón Vizcarra, Lautaro Roldán, Lauro Rocha, Mateo Alderete, Cynthia Pereyra y Los Parranderos, junto a las academias Tempo di Danza, Shine Dancing, La Salamanca, Nuestras Tradiciones Argentinas, Árabe Aisha, Aroma de Mandarinas y Los Yupanqui, entre otros artistas. La presencia nacional para el cierre con variedad de ritmos populares será con Destino San Javier (foto) y Ulises Bueno.
Espacio Incaa: “Verano trippin”
En un pueblo de la Patagonia, dos amigas adolescentes buscan escapar de la monotonía del verano y se embarcan en una aventura para explorar el mundo, pero su viaje las lleva por un camino inesperado. Lo que comienza como una escapada emocionante se transforma en una situación peligrosa marcada por traiciones que pone a prueba su amistad. Este es el argumento de “Verano Trippin”, el filme de Morena Fernández Quinteros interpretado por Miranda de la Serna y Zoe Hochbaum, que se proyectará desde las 18 en el Espacio Incaa de la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural (San Martín 251).
“Cabaret”: proyección en la Sirio Libanesa
Uno de los íconos globales de todos los tiempos del cine musical es “Cabaret”, la brillante creación de Bob Fosse de 1972, con Liza Minnelli, Michael York y Joel Grey. Ambientada en Berlín en 1931, y situada en los amores y desamores que circulan en el Kit Kat Klub, la producción es una de las mejores descripciones del surgimiento del nazismo en Alemania en medio de la fragmentación social y las crisis en una pareja. Ganadora de ocho Oscar y tres Globo de Oro, el filme se proyectará a las 20 en la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575), con entrada libre y gratuita.
Cultura Bar: folclore en El Cardón
El Septiembre Musical ofrece hoy a las 21 el show folclórico gratuito de Abril Sierra en la peña El Cardón (Las Heras 50), dentro del ciclo Cultura Bar.