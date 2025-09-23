Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espacio Incaa: “Verano trippin”

En un pueblo de la Patagonia, dos amigas adolescentes buscan escapar de la monotonía del verano y se embarcan en una aventura para explorar el mundo, pero su viaje las lleva por un camino inesperado. Lo que comienza como una escapada emocionante se transforma en una situación peligrosa marcada por traiciones que pone a prueba su amistad. Este es el argumento de “Verano Trippin”, el filme de Morena Fernández Quinteros interpretado por Miranda de la Serna y Zoe Hochbaum, que se proyectará desde las 18 en el Espacio Incaa de la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural (San Martín 251).