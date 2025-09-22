Atlético Tucumán ganó su sexto partido seguido en la zona repechaje y ya se aseguró un lugar en los playoffs

Atlético vive un presente arrollador en la Liga Tucumana. Después de quedarse en la última fecha sin entrar a la zona campeonato, el equipo se volvió intratable en la zona repechaje. Con la dupla Walter Perea-Fernando Robles al mando, derrotó 3-2 a Amalia en cancha de San Jorge, en el cierre de la sexta fecha -primera de los desquites- y alcanzó su sexta victoria consecutiva.