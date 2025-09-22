Secciones
Atlético Tucumán ganó su sexto partido seguido en la zona repechaje y ya se aseguró un lugar en los playoffs

El “Decano” venció 3-2 a Amalia en San Jorge y es líder cómodo del grupo C. Además, en AFA los juveniles festejaron con tres triunfos ante Tigre.

Atlético Tucumán venció a Amalia en la fecha 6 de la zona Repechaje. Atlético Tucumán venció a Amalia en la fecha 6 de la zona Repechaje.
Hace 1 Hs

Atlético vive un presente arrollador en la Liga Tucumana. Después de quedarse en la última fecha sin entrar a la zona campeonato, el equipo se volvió intratable en la zona repechaje. Con la dupla Walter Perea-Fernando Robles al mando, derrotó 3-2 a Amalia en cancha de San Jorge, en el cierre de la sexta fecha -primera de los desquites- y alcanzó su sexta victoria consecutiva.

Con este resultado, el “Decano” ya se aseguró un lugar en los playoffs, a falta de cuatro jornadas para el cierre. Atlético lidera con comodidad el grupo C con 18 puntos, seguido de lejos por San Lorenzo (Delfín Gallo) con 8, Atlético Concepción con 7, Amalia con 4 y Santa Lucía FC con apenas 1. Los dos últimos definirán su permanencia en la categoría.

En el partido, Germain Vallejo abrió el marcador en el primer tiempo, mientras que en el complemento llegaron las emociones. El debutante Mauro Lezcano, categoría 2009, anotó tras ingresar desde el banco, y Mauro Garay también se sumó a la cuenta para dar vuelta el resultado. Para Amalia descontaron Esteban Lugones e Iván Haro.

Juveniles en AFA

En paralelo, los juveniles de Atlético tuvieron una jornada positiva en el Torneo de AFA ante Tigre por la fecha 27. En San Jorge, las tres divisiones mayores festejaron: la cuarta ganó 4-2, la quinta 2-1 y la sexta también 2-1.

Con estos resultados, la cuarta división suma 35 puntos y ocupa el puesto 16, la quinta tiene 28 unidades en el puesto 23 y la sexta se ubica en la posición 17 con 36. Los más chicos, que debían jugar en Capital Federal, vieron sus partidos postergados.

La próxima jornada pondrá a prueba a todas las categorías: los mayores visitarán a Instituto en Córdoba, mientras que los menores jugarán en San Jorge.

