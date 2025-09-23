Secciones
Cartas de lectores: trenes de pasajeros
Hace 6 Hs

El 17 de diciembre de 1978 se cerró una etapa de progreso en el servicio de trenes metropolitanos de pasajeros que circulaban en los distintos ramales de la línea del Ferrocarril General Belgrano, en la provincia de Tucumán, con un excelente diagrama de viajes, a bordo de los legendarios cochesmotor Ganz - Mavag. El abandono de las instalaciones ferroviarias fue total; la rapiña humana no dejó un metro de rieles en pie; también se seccionaron partes metálicas de puentes y alcantarillas, impidiendo en el futuro la circulación de trenes. Los diarios de Argentina hablan de la construcción de tren de pasajeros en la provincia de Mendoza, en un tramo de 32,3 kilómetros de longitud; la apertura de sobres se realizará el próximo 24 de septiembre, y las obras de este proyecto demandarán la suma de U$ 130 millones. El Tren de Cercanías del Este beneficiará a 360.000 habitantes; se utilizarán unidades triples con capacidad para transportar hasta 500 pasajeros; tendrán una frecuencia de 60 minutos; pueden desarrollar 90 km/h y en la ciudad capital de Mendoza podrán realizar combinaciones con el Metrotranvía. No es ajeno decir que la provincia de Tucumán se asimiló a las del Primer Mundo en materia de transporte de pasajeros: tuvimos tranvías, trolebuses y trenes metropolitanos de pasajeros. Como ciudadano¿ tuve el privilegio de haber utilizado esos medios de transporte. Por todo lo expuesto, deseo que las autoridades de esta provincia, y siguiendo el ejemplo de Mendoza, recuperen nuestros trenes de pasajeros.

Víctor Hugo Rossi                                                            

Ecuador 4.536 - S. M. de Tucumán

