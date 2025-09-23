La necesidad de asegurar obras de energía

Sin embargo, otras obras se encuentran con inconvenientes de diferente índole. Ascárate señaló que había que negociar con el ente de energía nacional (ENRE) para tratar de poner a pleno la obra El Bracho - Cevil Pozo, cuya línea de 132.000 voltios está recambiada completa pero hace falta autorización para duplicar la potencia de los cables; y además, se debe resolver por vía judicial el problema de las viviendas construidas debajo de las líneas de alta tensión. En uno de los casos se ha acordado ya con los ocupantes para trasladar la vivienda y hay otras tres demandas judiciales para avanzar en esta cuestión. Asimismo, se buscaba acordar con la Nación para la continuidad del contrato del año pasado con Albanesi por el uso de 50 megavatios adicionales de la Central Independencia.