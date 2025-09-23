Efemérides del martes 23 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El 23 de septiembre también se recuerda el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Personas, una efemérides creada durante la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas realizada en Dhaka, Bangladesh, en 1999. La fecha se eligió en homenaje a la Ley 9.143, la primera norma legal en el mundo que condenada la prostitución infantil a cargo del Dr. Alfredo Palacios, también conocida como "Ley Palacios", promulgada el 23 de septiembre de 1913. En el país también existen otras leyes en que rechazan este tipo de hechos como la Ley N° 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, entre otras.