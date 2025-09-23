Efemérides del martes 23 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El 23 de septiembre se conmemora una efemérides histórica para las mujeres en Argentina: el Día de los Derechos Políticos de la Mujer, creado en homenaje a la promulgación de la Ley del Voto Femenino, también conocida como Ley Evita, en 1947.
La Ley 13.010 se encargó de reconocer el derecho de las mujeres mayores de 18 años, que hasta el momento no tenían permitido votar y ser elegidas en las elecciones. Fue uno de los primeros hitos logrados por la lucha feminista en Argentina, que en los años previos contó con grandes referentes como Alicia Moreau de Justo.
Por otra parte, en lo que sería su regreso al poder tras su derrocamiento, y posterior exilio, a raíz del golpe de Estado en 1955, Juan Domingo Perón, con su esposa Isabel como candidata a vicepresidenta, ganó las elecciones presidenciales el 23 de septiembre de 1973 y es una de las efemérides destacadas de la fecha. La fórmual Perón-Perón se impuso con el 61,86% de los votos, el segundo mayor caudal detrás del registrado por el mismo líder del justicialismo en 1951. Además, este triunfo hizo historia porque por primera vez una mujer llegó a la vicepresidencia de la Nación.
El 23 de septiembre también se recuerda el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Personas, una efemérides creada durante la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas realizada en Dhaka, Bangladesh, en 1999. La fecha se eligió en homenaje a la Ley 9.143, la primera norma legal en el mundo que condenada la prostitución infantil a cargo del Dr. Alfredo Palacios, también conocida como "Ley Palacios", promulgada el 23 de septiembre de 1913. En el país también existen otras leyes en que rechazan este tipo de hechos como la Ley N° 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, entre otras.
Otra de las efemérides más destacadas del 23 de septiembre es el Día Internacional de la Bisexualidad, también reconocido como Día de la Visibilidad Bisexual, establecido en 1999 como "una respuesta a los prejuicios y la marginación de las personas bisexuales, así como una manera de visibilizar la problemática bisex dentro del propio colectivo LGBT+", según Amnistía Internacional.
A su vez, el 23 de septiembre de 1988 nace en Tandil Juan Martín Del Potro, uno de los máximos referentes del tenis argentino que comenzó su carrera profesional con apenas 17 años y se retiró en 2022 a causa de varias lesiones que lo acompañaron en gran parte de su trayectoria.
Por otro lado, el 23 de septiembre de 1938 fallece el médico neurólogo y padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, en Londres, Inglaterra, a causa de un cáncer de laringe y un cuadro séptico agudo. El intelectual había acordado meses atrás con su médico Max Schur que, en caso de llegar a una situación terminal, él sería el encargado de aplicarle morfina para terminar con su vida.
Por su parte, el 23 de septiembre también se produce el lanzamiento inicial del sistema operativo Android para teléfonos inteligentes a través de Google, que había adquirido la empresa tres años antes. La presentación se realizó junto con la fundación Open Handset Alliance, también absorbida por Google.
Además, el 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional de las Lenguas de Señas y el Día de las Bibliotecas Populares en Argentina. El primero fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la Resolución A/72/439, con el objetivo de dar a conocer la importancia de aprender este tipo de idioma para la "plena realización de los derechos humanos de las personas sordas".
Por su parte, el Día de las Bibliotecas Populares en Argentina conmemora la Ley N° 419, impulsada por Domingo Faustino Sarmiento, que permitió la posterior creación de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip). La idea de Sarmiento proviene del Clubes de Lectores, ideados por Benjamin Franklin en 1727.
Efemérides 23 de septiembre
Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Personas
Día Internacional de la Bisexualidad
Día Internacional de las Lenguas de Señas
Día de los Derechos Políticos de la Mujer (en Argentina)
Día de las Bibliotecas Populares (en Argentina)
1778 – Nace Mariano Moreno, patriota argentino.
1884 – Herman Hollerith patenta su máquina de tabulación mecánica, que revolucionaría el procesamiento de datos.
1806 – Lewis & Clark vuelven a St. Louis, en Missouri, luego de su famosa expedición.
1811 – Se establece el Primer Triunvirato, cuyo Poder Ejecutivo era netamente porteño.
1835 – Muere Vincenzo Bellini, compositor italiano.
1846 – Johann Gottfried Galle y Heinrich Louis d’Arrest encuentran a Neptuno a sólo un grado de diferencia del lugar asignado por Urbain Jean Joseph Leverrier.
1849 – Muere el actor Juan José de los Santos Casacuberta, durante una representación en Chile.
1850 – Muere José Gervasio de Artigas, héroe de la independencia uruguya.
1920 – Nace Mickey Rooney, actor y animador estadounidense de cine, televisión y teatro.
1926 – Jack Dempsey pierde la corona de los pesados frente a Gene Tunney en el match de box mas caro de la historia pre-TV.
1926 – Nace John Coltrane, saxofonista.
1930 – Nace Ray Charles (Ray Charles Robinson), cantante y pianista.
1939 – Muere Sigmund Freud, padre del psicoanálisis.
1939 – Nace Raúl Portal, conductor argentino de radio y televisión.
1942 – Comienza el «Proyecto Manhattan», bajo la dirección del general estadounidense Leslie Groves. Su objetivo: desarrollar una bomba atómica
1943 – Nace Julio Iglesias, cantante español.
1949 – Nace Bruce Springsteen, músico.
1952 – Por primera vez se transmite un evento deportivo a través de un circuito cerrado de televisión hogareña. Antecedente de la TV por cable.
1952 – Rocky Marciano gana la corona mundial de todos los pesos al enfrentarse con Jersey Walcott.
1955 – El Gral. Augusto Lonardi asume como presidente provisional.
1956 – Nace Paolo Rossi, futbolista italiano.
1968 – Nace Chango Spasiuk, músico, compositor y acordeonista argentino.
1969 – Se difunde el rumor de que Paul McCartney había muerto.
1973 – La fórmula Perón-Perón gana las elecciones presidenciales en Argentina.
1973 – Muere Pablo Neruda, poeta chileno.
1976 – EE.UU.: se realiza el debate televisio entre los candidatos presidenciales Ford y Carter.
1976 – La Soyuz 22 regresa a la tierra.
1977 – La actriz Cheryl Ladd reemplaza a Farrah Fawcett en la serie Los ángeles de Charlie.
1987 – Muere Homero Expósito, poeta y letrista argentino de tangos.
1987 – Muere Bob Fosse, actor, coreógrafo y cineasta estadounidense.
1988 – Nace Juan Martín del Potro, tenista argentino.
1990 – Saddam Husseim amenaza con destruir Israel.
2002 – Se lanza la primera versión del navegador web Mozilla Firefox (Phoenix 0.1).
2008 – Lanzamiento inicial del sistema operativo Android para teléfonos inteligentes.
2008 – En Kauhajoki, Finlandia, Matti Juhani Saari, 22 años, mata a balazos a 10 compañeros y luego se suicida en un centro de formación profesional.