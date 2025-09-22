Secciones
Buenos Aires: un hombre se robó dos gansos de los Lagos de Palermo y los llevó a la pileta de su casa

El joven salió del boliche, agarró a los animales del cuello y los metió en su auto. Los videos se hicieron virales porque sus amigos lo grabaron.

Hace 38 Min

Un joven robó dos gansos de los Bosques de Palermo para ponerlos a nadar en la pileta de su casa. Sus amigos lo grabaron y subieron el momento a las redes sociales.

El indignante hecho ocurrió este viernes por la noche, cuando un grupo de jóvenes salía de un boliche en el barrio porteño de Palermo.

La secuencia de videos, filmada por uno de los amigos del protagonista, comenzó cuando el joven se acercó hasta la orilla del lago donde había dos gansos.

Los animales estaban comiendo un alimento que, presuntamente, les habrían dado los jóvenes para sacarlos del agua.

Lo cierto es que en cuestión de segundos, el delincuente agarró del cuello a los dos gansos y comenzó a correr hacia el auto. Los animales trataron de aletear para escaparse, pero no pudieron hacerlo.

"¡Vamos, vamos!“, gritó el joven, vestido con un pantalón azul y una camisa de color jean, antes de meterse de lleno en un auto blanco que lo esperaba en marcha, dispuesto para salir raudamente.

Un segundo video, que presuntamente grabó el joven que agarró a los gansos, muestra la continuidad de la secuencia.

En la imagen se ve a los dos gansos nadando en la pileta de una casa, debajo de la lluvia. Por este motivo se cree que fue grabado este sábado, debido al temporal que cayó en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Los videos comenzaron a viralizarse en las redes sociales y causaron una profunda indignación, por distintos motivos. Entre ellos, no solo la clara agresión al animal, sino el daño que puede causarle el agua con cloro a los gansos.

Ante la viralización de las imágenes, la policía actuó de oficio e identificó el auto en el que escapó el grupo de jóvenes.

