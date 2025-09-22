Procesan a un abogado tucumano acusado de agredir a su pareja

Un abogado de 58 años está acusado de agredir a su pareja. Hoy se desarrolló, a pedido del Ministerio Fiscal, una audiencia en la que se formalizó la investigación y se dispusieron medidas de coerción en su contra.
La causa está en manos de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual y Género III, a cargo de Ignacio López Bustos, quien fue representado en la audiencia por la auxiliar de fiscal Valentina Leccese. La Fiscalía imputó al acusado por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en calidad de autor.
Según la acusación, el hecho ocurrió el pasado 20 de agosto a las 18, cuando la víctima se encontraba en el dormitorio del domicilio compartido. En ese momento, el imputado la habría tomado sorpresivamente del cabello, arrojándola sobre la cama para luego golpearla en el rostro con sus puños y ahorcarla con sus manos. Las lesiones fueron constatadas por un médico de la Policía.
Mientras avanza la investigación, la Justicia determinó que el acusado deberá cumplir diversas medidas de seguridad durante un plazo de seis meses. Entre ellas, permanecer a disposición de las autoridades, abstenerse de obstaculizar la causa, no intimidar a la víctima y respetar un perímetro de restricción de acercamiento.