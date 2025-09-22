Procesan a un abogado tucumano acusado de agredir a su pareja

Según la acusación, el hecho ocurrió el pasado 20 de agosto a las 18, cuando la víctima se encontraba en el dormitorio del domicilio compartido. En ese momento, el imputado la habría tomado sorpresivamente del cabello, arrojándola sobre la cama para luego golpearla en el rostro con sus puños y ahorcarla con sus manos. Las lesiones fueron constatadas por un médico de la Policía.