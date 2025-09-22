Secciones
El “Brujo de los famosos” alentó a Atlético Tucumán en el partido contra River: "En el norte se disfruta futbol"

Alejandro Morgan, parapsicólogo y maestro de reiki conocido como el “Brujo de los Famosos”, compartió mensajes de apoyo cargados de energía positiva para el “Decano” durante el duelo frente al Millonario en el Monumental José Fierro.

Alejandro Morgan posa junto a Adrián Sánchez.
Hace 1 Hs

Alejandro Morgan, más conocido como el “Brujo de los Famosos”, volvió a hacerse presente en el fútbol argentino. Licenciado en parapsicología y maestro de reiki, Morgan trabajó en distintos clubes del país: Estudiantes, River, Rosario Central, Racing -campeón del Torneo Transición 2014- y Gimnasia, donde acompañó al recordado ciclo de Diego Maradona como entrenador. También formó parte del cuerpo de Atlético durante 2022 y 2023.

En la previa del duelo entre el “Decano” y River, Morgan compartió en sus redes sociales un primer mensaje: “Vamos Atlético Tucumán, seguimos sumando, las energías están de nuestro lado”, acompañado de una foto en la que se lo ve a Marcelo Gallardo llegando al estadio Monumental José Fierro.

Ya en el campo de juego, publicó otra señal de aliento: “Vamos Atlético Tucumán con fe y energía positiva”, junto a una imagen con el futbolista Adrián Sánchez.

Finalmente, cerró la jornada con un último posteo que decía: “En el Norte se disfruta fútbol”. En la foto se lo ve luciendo un camperón del “Decano” y levantando dos dedos, en clara referencia a los goles marcados por el equipo.

Los mensajes del “Brujo de los famosos” no pasaron desapercibidos para los hinchas. Su figura, rodeada de mística y superstición, volvió a entrelazarse con la pasión de Atlético.

