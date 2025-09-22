El “Brujo de los famosos” alentó a Atlético Tucumán en el partido contra River: "En el norte se disfruta futbol"

Alejandro Morgan, más conocido como el “Brujo de los Famosos”, volvió a hacerse presente en el fútbol argentino. Licenciado en parapsicología y maestro de reiki, Morgan trabajó en distintos clubes del país: Estudiantes, River, Rosario Central, Racing -campeón del Torneo Transición 2014- y Gimnasia, donde acompañó al recordado ciclo de Diego Maradona como entrenador. También formó parte del cuerpo de Atlético durante 2022 y 2023.
En la previa del duelo entre el “Decano” y River, Morgan compartió en sus redes sociales un primer mensaje: “Vamos Atlético Tucumán, seguimos sumando, las energías están de nuestro lado”, acompañado de una foto en la que se lo ve a Marcelo Gallardo llegando al estadio Monumental José Fierro.
Ya en el campo de juego, publicó otra señal de aliento: “Vamos Atlético Tucumán con fe y energía positiva”, junto a una imagen con el futbolista Adrián Sánchez.
Finalmente, cerró la jornada con un último posteo que decía: “En el Norte se disfruta fútbol”. En la foto se lo ve luciendo un camperón del “Decano” y levantando dos dedos, en clara referencia a los goles marcados por el equipo.
Los mensajes del “Brujo de los famosos” no pasaron desapercibidos para los hinchas. Su figura, rodeada de mística y superstición, volvió a entrelazarse con la pasión de Atlético.