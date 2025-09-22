El “Brujo de los famosos” alentó a Atlético Tucumán en el partido contra River: "En el norte se disfruta futbol"

Alejandro Morgan, más conocido como el “Brujo de los Famosos”, volvió a hacerse presente en el fútbol argentino. Licenciado en parapsicología y maestro de reiki, Morgan trabajó en distintos clubes del país: Estudiantes, River, Rosario Central, Racing -campeón del Torneo Transición 2014- y Gimnasia, donde acompañó al recordado ciclo de Diego Maradona como entrenador. También formó parte del cuerpo de Atlético durante 2022 y 2023.