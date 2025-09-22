Un jugador de Atlético Tucumán posó con el "Chaqueño" Palavecino: "Maestro"

En las últimas horas, una foto llamó la atención en las redes sociales. Matías Mansilla, arquero de Atlético, posó sonriente junto al reconocido cantante folclórico Oscar “Chaqueño” Palavecino y compartió la imagen con sus seguidores.
El encuentro fue totalmente casual, pero la postal rápidamente se viralizó entre los hinchas, que no tardaron en comentar la llamativa unión entre el fútbol y la música popular.
Mansilla, vestido con la indumentaria del “Decano”, y el Chaqueño, con su clásico atuendo de escenario, protagonizaron un momento que combina dos pasiones profundamente arraigadas en el norte argentino.
Más allá de la espontaneidad, la foto refleja cómo el fútbol trasciende la cancha y se mezcla con otros ámbitos de la cultura. Esta vez, Atlético y el folclore quedaron unidos en una imagen que ya despertó curiosidad y sonrisas entre los fanáticos.