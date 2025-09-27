Recuperá tus chats y los archivos perdidos de WhatsApp: mirá esta guía paso a paso

¿Borraste accidentalmente una conversación importante o un archivo en WhatsApp? No entres en pánico. Aunque WhatsApp no tiene una "papelera de reciclaje" tradicional, aún puedes recuperar información valiosa restaurando una copia de seguridad. Te explicamos cómo.
La forma más efectiva de recuperar chats y archivos eliminados es restaurar una copia de seguridad reciente. Recuerda que esta opción solo funciona si has habilitado las copias de seguridad de WhatsApp.
Pasos para la restauración:
1- Desinstala WhatsApp: elimina la aplicación de tu teléfono.
2- Reinstala WhatsApp: descarga e instala la app desde la tienda oficial (Google Play Store para Android, App Store para iPhone).
3- Verifica tu número: acepta los términos y condiciones, y verifica tu número de teléfono. En iPhone, también necesitarás tu Apple ID.
4- Restaura tu historial de chats: durante la configuración, WhatsApp detectará la copia de seguridad disponible en Google Drive (Android) o iCloud (iPhone) y te ofrecerá la opción de "Restaurar historial de chats". Selecciona esta opción.
5- Verificación (si es necesario): si no tienes activada la verificación en dos pasos o copias cifradas, es posible que debas verificar tu identidad mediante un código SMS o una llamada.