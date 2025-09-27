Secciones
SociedadEn las redes

Recuperá tus chats y los archivos perdidos de WhatsApp: mirá esta guía paso a paso

La opción más efectiva para rescatarlos en la app es restaurar una copia de seguridad reciente.

Los mensajes en WhatsApp. Los mensajes en WhatsApp.
Hace 1 Hs

¿Borraste accidentalmente una conversación importante o un archivo en WhatsApp? No entres en pánico. Aunque WhatsApp no tiene una "papelera de reciclaje" tradicional, aún puedes recuperar información valiosa restaurando una copia de seguridad. Te explicamos cómo.

La forma más efectiva de recuperar chats y archivos eliminados es restaurar una copia de seguridad reciente.  Recuerda que esta opción solo funciona si has habilitado las copias de seguridad de WhatsApp.

Pasos para la restauración:

1- Desinstala WhatsApp: elimina la aplicación de tu teléfono.

2- Reinstala WhatsApp: descarga e instala la app desde la tienda oficial (Google Play Store para Android, App Store para iPhone).

3- Verifica tu número: acepta los términos y condiciones, y verifica tu número de teléfono. En iPhone, también necesitarás tu Apple ID.

4- Restaura tu historial de chats: durante la configuración, WhatsApp detectará la copia de seguridad disponible en Google Drive (Android) o iCloud (iPhone) y te ofrecerá la opción de "Restaurar historial de chats".  Selecciona esta opción.

5- Verificación (si es necesario): si no tienes activada la verificación en dos pasos o copias cifradas, es posible que debas verificar tu identidad mediante un código SMS o una llamada.

Temas TucumánDigital
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
NotebookLM convierte tus apuntes en recursos lúdicos que facilitan el estudio

NotebookLM convierte tus apuntes en recursos lúdicos que facilitan el estudio

LA GACETA está con vos y te invita a compartir más información de calidad en Google Discover

LA GACETA está con vos y te invita a compartir más información de calidad en Google Discover

Lo más popular
Detuvieron en la frontera con Bolivia al quinto sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela
1

Detuvieron en la frontera con Bolivia al quinto sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela

Protegerse de los tucumanos no es cosa fácil
2

Protegerse de los tucumanos no es cosa fácil

Javier Milei: “La solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes”
3

Javier Milei: “La solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes”

Javier “Chucky” Casanova estará tres meses con preventiva
4

Javier “Chucky” Casanova estará tres meses con preventiva

Las 5 claves de la semana: las fuerzas de Estados Unidos le devolvieron la iniciativa a Javier Milei
5

Las 5 claves de la semana: las fuerzas de Estados Unidos le devolvieron la iniciativa a Javier Milei

La evolución de Monteros a través de la historia
6

La evolución de Monteros a través de la historia

Más Noticias
Qué es más más beneficioso ¿bañarse al despertar o antes de ir a dormir?

Qué es más más beneficioso ¿bañarse al despertar o antes de ir a dormir?

Una aerolínea llegará a Argentina con precios más bajos para viajar al exterior

Una aerolínea llegará a Argentina con precios más bajos para viajar al exterior

Zaira Nara confesó por qué dejó a Diego Forlán antes de casarse: La plata hace que tengas que dejar algo

Zaira Nara confesó por qué dejó a Diego Forlán antes de casarse: "La plata hace que tengas que dejar algo"

Detuvieron en la frontera con Bolivia al quinto sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela

Detuvieron en la frontera con Bolivia al quinto sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela

Cuidado con quiénes te rodean: los signos del horóscopo chino que sufrirán traiciones en octubre

Cuidado con quiénes te rodean: los signos del horóscopo chino que sufrirán traiciones en octubre

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Un fin de semana soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre

Un fin de semana soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre

Evalúan volver a operar a Thiago Medina: para qué sirve una traqueotomía

Evalúan volver a operar a Thiago Medina: para qué sirve una traqueotomía

Comentarios