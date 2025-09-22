Jaldo, sobre la ayuda de Estados Unidos: “Un nuevo crédito no es la salida para Argentina”

El titular del Ejecutivo explicó que el Gobierno nacional “le puso una banda” a la cotización de la divisa, entre los 1.000 y 1.400 pesos, para mantenerla controlada, pero reconoció que “cuando se salió de esa banda, el Banco Central tuvo que intervenir y perdió muchos dólares”. La consecuencia, señaló, fue doble: “El dólar sigue subiendo y, a la par, también el riesgo país”.