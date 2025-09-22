Secciones
DeportesFútbol

Por qué “El Pato” Abbondanzieri cambió su apellido: la historia detrás del arquero de Boca

Roberto “Pato” Abbondanzieri modificó la letra de su apellido para recuperar la versión original de sus ancestros italianos y poder obtener el pasaporte comunitario de la Unión Europea, evitando ocupar plaza de extranjero en el fútbol europeo.

Por qué “El Pato” Abbondanzieri cambió su apellido: la historia detrás del arquero de Boca Por qué “El Pato” Abbondanzieri cambió su apellido: la historia detrás del arquero de Boca
Hace 2 Hs

Roberto Abbondacieri, el histórico arquero titular de Boca Juniors, sorprendió al anunciar que modificaría su apellido para volver a la forma original que llevaban sus ancestros italianos. En 2002, el apodado “Pato” cambió la letra “c” por una “z”, pasando a llamarse oficialmente Roberto Abbondanzieri, un trámite que se volvió obligatorio para obtener el pasaporte comunitario de la Unión Europea.

La decisión no fue solo una cuestión de identidad familiar, sino también una estrategia deportiva: evitar ocupar una plaza de extranjero en caso de ser transferido al fútbol europeo. De esta manera, Abbondanzieri se aseguraba mayores oportunidades en el viejo continente sin restricciones por su nacionalidad.

“El cambio fue por obligación para hacer el pasaporte. Mi abuelo, cuando vino de Italia, tenía el apellido con zeta, pero cuando llegaron los hijos los anotaron como venían y ese fue el gran problema. Si no lo hacía, no me daban el pasaporte”, explicó Abbondanzieri en aquel entonces, revelando los motivos personales y administrativos detrás de la modificación de su apellido.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela
1

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham
2

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos
3

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”
4

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central
5

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central

Desesperada búsqueda del acosador de una joven de Tafí Viejo
6

Desesperada búsqueda del acosador de una joven de Tafí Viejo

Más Noticias
Balón de Oro 2025: ¿a qué hora y dónde se podrá ver en Argentina?

Balón de Oro 2025: ¿a qué hora y dónde se podrá ver en Argentina?

Robo en la casa de Pampita: qué se sabe del hecho y cómo está la modelo

Robo en la casa de Pampita: qué se sabe del hecho y cómo está la modelo

¿Cuál es el órgano más comprometido en la salud de Thiago Medina?

¿Cuál es el órgano más comprometido en la salud de Thiago Medina?

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Alerta naranja por tormentas: la mitad del país espera fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad”

Alerta naranja por tormentas: la mitad del país espera fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad”

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: Estoy saliendo de un susto grande

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

Comentarios