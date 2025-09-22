Por qué “El Pato” Abbondanzieri cambió su apellido: la historia detrás del arquero de Boca

Roberto Abbondacieri, el histórico arquero titular de Boca Juniors, sorprendió al anunciar que modificaría su apellido para volver a la forma original que llevaban sus ancestros italianos. En 2002, el apodado “Pato” cambió la letra “c” por una “z”, pasando a llamarse oficialmente Roberto Abbondanzieri, un trámite que se volvió obligatorio para obtener el pasaporte comunitario de la Unión Europea.
La decisión no fue solo una cuestión de identidad familiar, sino también una estrategia deportiva: evitar ocupar una plaza de extranjero en caso de ser transferido al fútbol europeo. De esta manera, Abbondanzieri se aseguraba mayores oportunidades en el viejo continente sin restricciones por su nacionalidad.
“El cambio fue por obligación para hacer el pasaporte. Mi abuelo, cuando vino de Italia, tenía el apellido con zeta, pero cuando llegaron los hijos los anotaron como venían y ese fue el gran problema. Si no lo hacía, no me daban el pasaporte”, explicó Abbondanzieri en aquel entonces, revelando los motivos personales y administrativos detrás de la modificación de su apellido.