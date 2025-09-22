Por qué “El Pato” Abbondanzieri cambió su apellido: la historia detrás del arquero de Boca

“El cambio fue por obligación para hacer el pasaporte. Mi abuelo, cuando vino de Italia, tenía el apellido con zeta, pero cuando llegaron los hijos los anotaron como venían y ese fue el gran problema. Si no lo hacía, no me daban el pasaporte”, explicó Abbondanzieri en aquel entonces, revelando los motivos personales y administrativos detrás de la modificación de su apellido.