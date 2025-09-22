El Gobierno anunció un aumento en la Tarjeta Alimentaria Independencia: de cuánto será

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó esta mañana, en el Salón Blanco, el anunció del incremento de la Tarjeta Alimentaria Independencia (TAI), cuyo monto ascenderá de $40.000 a $50.000 mensuales. El acto fue en el marco del cierre de la primera etapa de ejecución del Programa de la Tarjeta Alimentaria Independencia, una política pública de seguridad social y alimentaria, llevada a cabo por el Gobierno de la Provincia de Tucumán, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria de las familias vulnerables en toda la provincia.