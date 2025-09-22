El Gobierno anunció un aumento en la Tarjeta Alimentaria Independencia: de cuánto será

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó esta mañana, en el Salón Blanco, el anunció del incremento de la Tarjeta Alimentaria Independencia (TAI), cuyo monto ascenderá de $40.000 a $50.000 mensuales. El acto fue en el marco del cierre de la primera etapa de ejecución del Programa de la Tarjeta Alimentaria Independencia, una política pública de seguridad social y alimentaria, llevada a cabo por el Gobierno de la Provincia de Tucumán, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria de las familias vulnerables en toda la provincia.
Este programa, creado por el Decreto Provincial N 80/04 del 17 de enero de 2025, ha sido ejecutado en tres entregas, beneficiando a miles de tucumanos a lo largo y ancho del territorio provincial. Con una inversión inicial de $587 millones, el programa ahora triplicó su alcance, llegando a más de 100.000 tucumanos y tucumanas, destinando más de $4.282 millones cada mes para el bienestar de las familias más vulnerables.
“Luego de ocho meses este programa se está desarrollando con un 100% de éxito”, celebró Jaldo y explicó que los resultados positivos fueron la respuesta “a un cambio de sistema por decisión institucional (entrega de módulos alimentarios) y se tuvo que implementar otro medio de asistencia con el objetivo de seguir llegando a la gente”. Además, recalcó que la tarjeta implica “un modelo mucho más transparente e inclusivo para llegar a más familias”.
Con la entrega de módulos alimentarios las familias recibían solo ocho artículos, indicó Jaldo, y tras la implementación de la TAI “pasamos a casi tres veces más productos, un 300% más en la adquisición para las familias”.
“Estamos priorizando el sistema alimentario para todos aquellos que menos tienen y más necesitan, con una inversión anual de $130 mil millones que son recursos del presupuesto de la Provincia de Tucumán. El tema alimentario es una prioridad para nosotros, porque cuando una persona está bien alimentada seguramente está sana; cuando los chicos están bien alimentados aprenden más y mejor en la escuela”, afirmó el mandatario provincial.
A continuación, Jaldo informó que “a partir de mañana se les van a acreditar $50.000 a cada una de las tarjetas, o sea que hemos decidido asignar $10.000 más por tarjeta, una inversión de $5.000 millones, porque entendemos que tenemos que reforzar todos los programas que tengan que ver con el sistema alimentario de la provincia”.
El titular del Poder Ejecutivo agradeció, además, al Banco Macro “que se esforzó y colaboró con el Gobierno para llegar con las más de 100.000 tarjetas que fueron solicitadas en muy poco tiempo”.