La última disputa entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: cuándo se entregaría el Súper Balón de Oro

La entrega del Balón de Oro reavivó la discusión por un premio único en la historia: el Súper Balón de Oro. Este galardón se otorgó solo una vez, en 1989, a Alfredo Di Stéfano, y podría regresar en 2029, cuando probablemente ya estén retirados Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.
Un video en la cuenta oficial del premio volvió a poner el tema sobre la mesa. Allí se repasó la historia del trofeo y se incluyeron imágenes de Messi, Ronaldo y Karim Benzema, lo que disparó el debate sobre quién sería digno heredero.
La particularidad del premio radica en que distingue al mejor futbolista de tres décadas, como sucedió con Di Stéfano. Su versión física es diferente: una pelota elevada sobre una estructura, a diferencia del tradicional Balón de Oro.
Historia y curiosidades
Tras recibirlo, Di Stéfano lo donó al museo del Real Madrid. Años más tarde, en 2021, su familia lo subastó por más de 200.000 euros, aunque se desconoce la identidad del comprador. Ese hecho le sumó aún más mística al trofeo.
Messi vs. Cristiano
En la actualidad, la mayoría de los aficionados entiende que solo Messi o Cristiano podrían ganarlo. Entre ambos concentran 13 de los últimos 16 Balones de Oro, lo que alimenta la expectativa de un posible reconocimiento conjunto o definitivo.