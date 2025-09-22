Secciones
DeportesFútbol

La última disputa entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: cuándo se entregaría el Súper Balón de Oro

El trofeo que solo ganó Alfredo Di Stéfano en 1989 podría volver en 2029 y reabrir la eterna disputa entre los dos gigantes del fútbol mundial.

La última disputa entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: cuándo se entregaría el Súper Balón de Oro
Hace 1 Hs

La entrega del Balón de Oro reavivó la discusión por un premio único en la historia: el Súper Balón de Oro. Este galardón se otorgó solo una vez, en 1989, a Alfredo Di Stéfano, y podría regresar en 2029, cuando probablemente ya estén retirados Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Un video en la cuenta oficial del premio volvió a poner el tema sobre la mesa. Allí se repasó la historia del trofeo y se incluyeron imágenes de Messi, Ronaldo y Karim Benzema, lo que disparó el debate sobre quién sería digno heredero.

La particularidad del premio radica en que distingue al mejor futbolista de tres décadas, como sucedió con Di Stéfano. Su versión física es diferente: una pelota elevada sobre una estructura, a diferencia del tradicional Balón de Oro.

Historia y curiosidades

Tras recibirlo, Di Stéfano lo donó al museo del Real Madrid. Años más tarde, en 2021, su familia lo subastó por más de 200.000 euros, aunque se desconoce la identidad del comprador. Ese hecho le sumó aún más mística al trofeo.

Messi vs. Cristiano

En la actualidad, la mayoría de los aficionados entiende que solo Messi o Cristiano podrían ganarlo. Entre ambos concentran 13 de los últimos 16 Balones de Oro, lo que alimenta la expectativa de un posible reconocimiento conjunto o definitivo.

Temas Lionel MessiCristiano RonaldoSelección Argentina de fútbolBalón de OroAlfredo Di StéfanoKarim BenzemaSelección portuguesa de fútbolAl Nassr
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Scaloni presentó su biografía oficial: 100 historias inéditas del DT campeón del mundo

Scaloni presentó su biografía oficial: 100 historias inéditas del DT campeón del mundo

La historia de Lautaro Millán: del Sub-20 de Argentina al Mundial con Chile

La historia de Lautaro Millán: del Sub-20 de Argentina al Mundial con Chile

La llamativa respuesta de Scaloni sobre la chance de que Messi vuelva a jugar con la Selección en el país

La llamativa respuesta de Scaloni sobre la chance de que Messi vuelva a jugar con la Selección en el país

Lo más popular
“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela
1

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham
2

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos
3

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central
4

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central

Arresto domiciliario para uno de los acusados del caso Alberdi
5

Arresto domiciliario para uno de los acusados del caso Alberdi

Milei reprograma su viaje a Estados Unidos y prepara su encuentro clave con Trump en Nueva York
6

Milei reprograma su viaje a Estados Unidos y prepara su encuentro clave con Trump en Nueva York

Más Noticias
La foto que publicó Flavio Briatore con Franco Colapinto que encendió rumores sobre su futuro en la F-1

La foto que publicó Flavio Briatore con Franco Colapinto que encendió rumores sobre su futuro en la F-1

Balón de Oro 2025: ¿cuándo y dónde puedo ver la esperada entrega?

Balón de Oro 2025: ¿cuándo y dónde puedo ver la esperada entrega?

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

Milei reprograma su viaje a Estados Unidos y prepara su encuentro clave con Trump en Nueva York

Milei reprograma su viaje a Estados Unidos y prepara su encuentro clave con Trump en Nueva York

Todos tenemos el mismo sueño que es ascender: Castro se aferró a la esperanza tras la caída de San Martín

"Todos tenemos el mismo sueño que es ascender": Castro se aferró a la esperanza tras la caída de San Martín

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

Comentarios