La última disputa entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: cuándo se entregaría el Súper Balón de Oro

La entrega del Balón de Oro reavivó la discusión por un premio único en la historia: el Súper Balón de Oro. Este galardón se otorgó solo una vez, en 1989, a Alfredo Di Stéfano, y podría regresar en 2029, cuando probablemente ya estén retirados Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.