Se entrega el Balón de Oro: Dembélé y Yamal, cara a cara por el trono del fútbol

El Balón de Oro 2025 está listo para reconocer al mejor futbolista de la temporada, con Ousmane Dembélé y Lamine Yamal como grandes favoritos. La ceremonia será en el Teatro du Châtelet de París y reunirá a las máximas figuras del deporte mundial.
Dembélé llega tras ser elegido mejor jugador de la Champions League y de su liga, en un año donde lo ganó todo con el PSG. En tanto, Lamine Yamal es señalado como la nueva joya del fútbol internacional, con comparaciones constantes con Lionel Messi.
Entre los candidatos argentinos aparecen Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, aunque sus chances de quedarse con el premio parecen reducidas. Más atrás figuran Cole Palmer, Mohamed Salah y otros nombres fuertes como Kylian Mbappé y Harry Kane.
Trofeo Yashin
El apartado de arqueros tendrá a Emiliano “Dibu” Martínez nuevamente nominado, en busca de su tercer Trofeo Yashin consecutivo. El principal favorito, sin embargo, es Gianluigi Donnarumma, campeón de la Champions con PSG y ahora refuerzo del Manchester City.
Cómo se elige al ganador
El Balón de Oro se define por votación de periodistas especializados de los países con mejor ranking FIFA, bajo criterios de rendimiento individual, títulos y fair play. La revista France Football entregará el galardón este lunes 22 de septiembre en París.