Se entrega el Balón de Oro: Dembélé y Yamal, cara a cara por el trono del fútbol

La gala en París promete duelo entre el crack del PSG y la joya del Barcelona. "Dibu" Martínez busca otra vez el Trofeo Yashin.

Se entrega el Balón de Oro: Dembélé y Yamal, cara a cara por el trono del fútbol
Hace 1 Hs

El Balón de Oro 2025 está listo para reconocer al mejor futbolista de la temporada, con Ousmane Dembélé y Lamine Yamal como grandes favoritos. La ceremonia será en el Teatro du Châtelet de París y reunirá a las máximas figuras del deporte mundial.

Dembélé llega tras ser elegido mejor jugador de la Champions League y de su liga, en un año donde lo ganó todo con el PSG. En tanto, Lamine Yamal es señalado como la nueva joya del fútbol internacional, con comparaciones constantes con Lionel Messi.

Entre los candidatos argentinos aparecen Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, aunque sus chances de quedarse con el premio parecen reducidas. Más atrás figuran Cole Palmer, Mohamed Salah y otros nombres fuertes como Kylian Mbappé y Harry Kane.

Trofeo Yashin

El apartado de arqueros tendrá a Emiliano “Dibu” Martínez nuevamente nominado, en busca de su tercer Trofeo Yashin consecutivo. El principal favorito, sin embargo, es Gianluigi Donnarumma, campeón de la Champions con PSG y ahora refuerzo del Manchester City.

Cómo se elige al ganador

El Balón de Oro se define por votación de periodistas especializados de los países con mejor ranking FIFA, bajo criterios de rendimiento individual, títulos y fair play. La revista France Football entregará el galardón este lunes 22 de septiembre en París.

El director deportivo de PSG pidió el Balón de Oro para Dembelé: Si se llamara Messi o Cristiano, no habría discusión

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

Milei reprograma su viaje a Estados Unidos y prepara su encuentro clave con Trump en Nueva York

Todos tenemos el mismo sueño que es ascender: Castro se aferró a la esperanza tras la caída de San Martín

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

Desesperada búsqueda del acosador de una joven de Tafí Viejo

Arresto domiciliario para uno de los acusados del caso Alberdi

