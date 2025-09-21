Maximiliano Pullaro: “No puede ser que proyectos nacionales creados en el AMBA nos impongan sus legisladores”

El gobernador de Santa Fe y referente de Provincias Unidas, Maximiliano Pullaro, lanzó fuertes críticas a los candidatos nacionales impulsados desde Buenos Aires. “No puede ser que proyectos nacionales creados en el AMBA nos impongan sus legisladores”, afirmó durante su participación en la 118ª Expo Rural de Rafaela, en un mensaje que apuntó tanto al peronismo como a los libertarios.
Pullaro contra las imposiciones del AMBA
El mandatario provincial insistió en la necesidad de fortalecer la representación de Santa Fe en el Congreso y de defender al interior productivo. Recordó que fue “el primero” en rechazar el intento del Gobierno nacional de aumentar las retenciones:
“Las retenciones son el peor impuesto de la Argentina. Queremos una reforma tributaria, pero sobre todo necesitamos defender al interior productivo que trabaja y que siempre sacó adelante al país”, aseguró.
Fuentes cercanas al gobernador precisaron que sus declaraciones fueron dirigidas tanto a los candidatos del peronismo como a los de La Libertad Avanza: “Son proyectos nacionales que eligen legisladores en función de sus intereses, no de los de la Provincia de Santa Fe. Unos van a defender a Karina y otros a Cristina”.
“La Argentina debe parecerse más a Santa Fe”
Durante el cierre de la Expo, Pullaro sostuvo que el país debería mirar más a la provincia:
“Cuando queda un recurso, el campo lo invierte para producir más, la industria lo pone en una nueva nave o línea de producción. Nadie piensa en paraísos fiscales o criptomonedas; se piensa en generar trabajo”.
El gobernador también destacó las inversiones provinciales en obra pública, en contraste con el retiro de fondos de la Nación:
“Reparamos 3.400 kilómetros de rutas y 1.200 de canales. La última lluvia mostró la diferencia: en Santa Fe no hubo los problemas que padeció Bahía Blanca porque acá hubo inversión”.
Elecciones legislativas 2025: el pedido de Pullaro
De cara a las elecciones del 26 de octubre, el mandatario convocó a elegir representantes que defiendan al interior:
“Tengamos legisladores nacionales que defiendan la producción, el campo y la industria. Cuando Argentina se parezca más a Santa Fe, será un país distinto”.
Por su parte, la vicegobernadora Gisela Scaglia agregó:
“Los santafesinos no queremos retenciones ni un impuesto al combustible que nunca vuelve a la provincia. De ese tributo no recibimos nada ni en rutas nacionales, que son un desastre, ni en subsidios al transporte. Todo lo arreglamos con recursos propios”.