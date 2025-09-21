Javier Milei reprogramó su viaje a EEUU

El presidente Javier Milei modificó a último momento su plan de vuelo rumbo a Estados Unidos, en medio de la crisis económica y cambiaria que atraviesa el país.
Pese a la reprogramación, en la agenda oficial continúa en pie el esperado encuentro con Donald Trump.
Fuentes del Fondo Monetario Internacional (FMI) no confirmaron si Milei se reunirá mañana con la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva.
Cambio de planes de Milei
El mandatario tenía previsto partir el domingo y llegar este lunes a primera hora a Nueva York, donde se reuniría con el economista argentino Alberto Ades y, por la tarde, con Georgieva, acompañado por Luis Caputo, Gerardo Werthein, Karina Milei y Manuel Adorni.
Finalmente, el viaje se pospuso y el avión presidencial despegará entre las 18 y 21 del lunes, lo que podría alterar la reunión con la directora del FMI.
Agenda con Donald Trump en Nueva York
El martes, Milei asistirá a la intervención de Donald Trump en el Debate General de la 80ª Asamblea de la ONU. Luego, mantendrá un encuentro bilateral con el líder republicano y por la noche participará en una recepción organizada por el mandatario estadounidense.
Reuniones en la ONU y con referentes internacionales
Miércoles: Milei hablará en el Debate General de la ONU y estará en la ceremonia de entrega del premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, donde participará el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent.
Jueves: cerrará su gira con un encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y la entrega del premio de la organización B’nai B’rith. Además, se verá con Donald Lauder, presidente del Congreso Mundial Judío, y Claudio Epelman, del Consejo Judío Latinoamericano.
Viernes: está previsto su regreso a Buenos Aires a las 08:30 hs.
Milei y su vínculo con Trump
En su última visita a Córdoba, Milei destacó que mantiene negociaciones con la administración Trump y aseguró que el respaldo del expresidente norteamericano será clave para “avanzar en acuerdos que mejoren la vida de los argentinos”.