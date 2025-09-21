Secciones
Política

Javier Milei reprogramó su viaje a EEUU

El viaje se pospuso y el avión presidencial despegará entre las 18 y 21 de este lunes, lo que podría alterar la reunión con la directora del FMI, Kristalina Georgieva.

Javier Milei reprogramó su viaje a EEUU
Hace 25 Min

El presidente Javier Milei modificó a último momento su plan de vuelo rumbo a Estados Unidos, en medio de la crisis económica y cambiaria que atraviesa el país.

Pese a la reprogramación, en la agenda oficial continúa en pie el esperado encuentro con Donald Trump.

Fuentes del Fondo Monetario Internacional (FMI) no confirmaron si Milei se reunirá mañana con la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva.

Cambio de planes de Milei

El mandatario tenía previsto partir el domingo y llegar este lunes a primera hora a Nueva York, donde se reuniría con el economista argentino Alberto Ades y, por la tarde, con Georgieva, acompañado por Luis Caputo, Gerardo Werthein, Karina Milei y Manuel Adorni.

Finalmente, el viaje se pospuso y el avión presidencial despegará entre las 18 y 21 del lunes, lo que podría alterar la reunión con la directora del FMI.

Agenda con Donald Trump en Nueva York

El martes, Milei asistirá a la intervención de Donald Trump en el Debate General de la 80ª Asamblea de la ONU. Luego, mantendrá un encuentro bilateral con el líder republicano y por la noche participará en una recepción organizada por el mandatario estadounidense.

Reuniones en la ONU y con referentes internacionales

Miércoles: Milei hablará en el Debate General de la ONU y estará en la ceremonia de entrega del premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, donde participará el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent.

Jueves: cerrará su gira con un encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y la entrega del premio de la organización B’nai B’rith. Además, se verá con Donald Lauder, presidente del Congreso Mundial Judío, y Claudio Epelman, del Consejo Judío Latinoamericano.

Viernes: está previsto su regreso a Buenos Aires a las 08:30 hs.

Milei y su vínculo con Trump

En su última visita a Córdoba, Milei destacó que mantiene negociaciones con la administración Trump y aseguró que el respaldo del expresidente norteamericano será clave para “avanzar en acuerdos que mejoren la vida de los argentinos”.

Temas Donald TrumpEstados UnidosKristalina GeorgievaJavier MileiManuel AdorniKarina Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las fuerzas del hielo
1

Las fuerzas del hielo

Elecciones Tucumán 2025: qué analizarán Jaldo y el peronismo tras el 26 de octubre
2

Elecciones Tucumán 2025: qué analizarán Jaldo y el peronismo tras el 26 de octubre

¿Un joven fue víctima de un crimen o murió de manera accidental?
3

¿Un joven fue víctima de un crimen o murió de manera accidental?

Expectativas por el préstamo del Tesoro de EEUU: el gobierno de Milei acelera el apoyo ante la tensión cambiaria
4

Expectativas por el préstamo del Tesoro de EEUU: el gobierno de Milei acelera el apoyo ante la tensión cambiaria

Clever Ferreira se convirtió en el matagigantes de Atlético Tucumán
5

Clever Ferreira se convirtió en el "matagigantes" de Atlético Tucumán

El mensaje de Pusineri tras la victoria de Atlético Tucumán frente a River: No puedo conformar a las redes sociales
6

El mensaje de Pusineri tras la victoria de Atlético Tucumán frente a River: "No puedo conformar a las redes sociales"

Más Noticias
Expectativas por el préstamo del Tesoro de EEUU: el gobierno de Milei acelera el apoyo ante la tensión cambiaria

Expectativas por el préstamo del Tesoro de EEUU: el gobierno de Milei acelera el apoyo ante la tensión cambiaria

Yuyito González destapó los secretos de su relación con Milei en la mesa de Mirtha

Yuyito González destapó los secretos de su relación con Milei en la mesa de Mirtha

Reapareció Silvia D'Auro: cómo está hoy en medio de un nuevo escándalo con Morena Rial

Reapareció Silvia D'Auro: cómo está hoy en medio de un nuevo escándalo con Morena Rial

Feriados y efemérides: ¿cómo será la atención del comercio el 24, 26 y 29 de septiembre en Tucumán?

Feriados y efemérides: ¿cómo será la atención del comercio el 24, 26 y 29 de septiembre en Tucumán?

Las fuerzas del hielo

Las fuerzas del hielo

Elecciones Tucumán 2025: qué analizarán Jaldo y el peronismo tras el 26 de octubre

Elecciones Tucumán 2025: qué analizarán Jaldo y el peronismo tras el 26 de octubre

¿Un joven fue víctima de un crimen o murió de manera accidental?

¿Un joven fue víctima de un crimen o murió de manera accidental?

Dimes y diretes de la política: definen los nombres en Alberdi

Dimes y diretes de la política: definen los nombres en Alberdi

Comentarios