DeportesSan Martín de Tucumán

Campodónico reconoció las falencias de San Martín en Córdoba: “No fue nuestro mejor partido, pero dependemos de nosotros”

El técnico del “Santo” analizó la derrota ante Racing, valoró la entrega de sus dirigidos y remarcó que el objetivo sigue siendo meterse entre los cuatro primeros de la Primera Nacional.

MIRADA AL FUTURO. Campodónico pidió autocrítica y aseguró que las últimas dos fechas serán claves para sostener las aspiraciones de San Martín. Foto de Alejandro Carreras/Especial para LA GACETA
Hace 25 Min

Tras la derrota 1-0 frente a Racing de Córdoba, Mariano Campodónico analizó el rendimiento de San Martín y puso la mirada en lo que viene. El entrenador reconoció que el equipo no estuvo en su mejor versión, aunque valoró el esfuerzo de los jugadores y la chance concreta de meterse entre los cuatro primeros.

“La idea es tratar de definir de local. Sabíamos que iba a ser un partido durísimo. Incluso, si lo empatábamos estaba bien. No tuvimos un buen partido, cometimos errores, pero ya terminó. Ellos necesitaban ganar sí o sí para mantener alguna esperanza, pero quedaron lejos. Ahora ya pensamos en Quilmes: tenemos dos finales muy importantes”, aseguró.

Consultado sobre las diferencias con el 4-0 conseguido en el duelo anterior, Campodónico fue claro: “El rival lo hizo más duro, más trabado. Hubo llegadas de los dos lados. Ellos se encontraron con el gol en una jugada en la que no presionamos bien y el jugador la metió al lado del palo. Después nosotros pegamos una en el travesaño, fuimos a buscarlo con tres delanteros, la última del ‘Turbo’ la vimos adentro… Fue un partido difícil, no fue nuestro mejor rendimiento, pero los chicos dejaron todo”.

Respecto al desarrollo del juego y a los cambios, admitió: “Ellos empezaron a hacer tiempo y se metieron atrás. Pensamos que metiendo gente en el área y probando de afuera podíamos generar alguna chance clara. Tuvimos algunas aproximaciones, pero no se nos dio”, explicó. Mientras que sobre la apuesta por la línea de cinco y el rol de Matías García, agregó: “Hasta el gol de ellos jugó un poco aislado, pero era para favorecer nuestro juego. En general no tuvimos un buen rendimiento, hubo puntos bajos y eso emparejó el partido. Creo que era un partido de un gol. La autocrítica es necesaria y tenemos que cambiar rápido para la próxima”.

Finalmente, Campodónico reconoció la obligación que impone el fixture. “Nuestro objetivo es terminar entre los cuatro primeros. Todavía tenemos muchas chances y vamos a hacer el esfuerzo para llegar de la mejor manera en estos últimos dos partidos”, sentenció.

Temas TucumánCórdobaPrimera NacionalClub Atlético Racing de CórdobaMatías GarcíaSan MartínMariano CampodónicoRacing de Córdoba
