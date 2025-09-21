Campodónico reconoció las falencias de San Martín en Córdoba: “No fue nuestro mejor partido, pero dependemos de nosotros”

Respecto al desarrollo del juego y a los cambios, admitió: “Ellos empezaron a hacer tiempo y se metieron atrás. Pensamos que metiendo gente en el área y probando de afuera podíamos generar alguna chance clara. Tuvimos algunas aproximaciones, pero no se nos dio”, explicó. Mientras que sobre la apuesta por la línea de cinco y el rol de Matías García, agregó: “Hasta el gol de ellos jugó un poco aislado, pero era para favorecer nuestro juego. En general no tuvimos un buen rendimiento, hubo puntos bajos y eso emparejó el partido. Creo que era un partido de un gol. La autocrítica es necesaria y tenemos que cambiar rápido para la próxima”.