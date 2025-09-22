La avenida Solano Vera, un tema urgente

El descomunal desarrollo urbanístico que ha experimentado esa zona del Área Metropolitana, que ubican a Yerba Buena como la cuarta o quinta ciudad que más ha crecido en el norte argentino en las últimas tres décadas, principalmente por el surgimiento de comercios, sobre todo en el municipio, y de barrios privados y cerrados, hacia el sur, en predios de El Manantial y de San Pablo, han llevado a la avenida Solano Vera al colapso actual. Peligrosa, oscura y angosta marca tristes récords de accidentes, demoras de circulación, embotellamientos y transgresiones a las normas de toda índole. Y si se considera que en breve tiempo se sumarán más de 1.000 nuevas viviendas en barrios privados en las comunas y unas 3.000 en El Manantial, a lo que se añaden las actividades de una universidad ubicada en el cruce de Solano Vera y la 338, esa arteria necesita de manera urgente un tratamiento integral que involucre no sólo a las comunas y al municipio yerbabuenense, sino a reparticiones provinciales, como Vialidad, Catastro, la SAT, DPA, entre otras, además los aptos de factibilidad de las empresas de servicios, públicas y privadas.