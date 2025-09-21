¿Qué santos se celebran este 22 de septiembre?

Una fecha para la reflexión

El santoral de este 22 de septiembre recuerda que la fe cristiana se ha sostenido en hombres y mujeres que, desde distintos lugares y épocas, ofrecieron su vida por amor a Dios y al prójimo. Para los creyentes, es una ocasión propicia para pedir su intercesión y renovar la esperanza en medio de los desafíos actuales.