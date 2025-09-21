Secciones
¿Qué santos se celebran este 22 de septiembre?

El santoral completo.

¿Qué santos se celebran este 22 de septiembre?
Hace 47 Min

Cada jornada, la Iglesia católica recuerda a distintas figuras que, con su vida y testimonio, dejaron huellas de fe, esperanza y entrega. Este 22 de septiembre se conmemora a varios santos, beatos y mártires cuyas historias inspiran a los fieles en todo el mundo.

San Mauricio y compañeros mártires

La Iglesia recuerda hoy a San Mauricio y a los mártires de la Legión Tebana, soldados cristianos del siglo III que sirvieron en el ejército romano y fueron ejecutados en Suiza por negarse a renunciar a su fe. Su valentía y fidelidad los convirtieron en un símbolo de fortaleza espiritual frente a la persecución.

San Silvano de Levroux

Obispo de Levroux, en Francia, San Silvano es recordado por su dedicación pastoral y su empeño en consolidar la fe cristiana en las comunidades locales durante los primeros siglos de la Iglesia.

Beato Otto Neururer

Sacerdote austríaco, fue el primer clérigo asesinado en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Murió en 1940, en Buchenwald, tras ser torturado por defender los valores del Evangelio. Su ejemplo de firmeza y amor a la verdad sigue siendo motivo de devoción.

Otros santos y beatos del día

San Emérito de Gévaudan, obispo.

Santa Basilia de Roma, virgen y mártir.

San Ignacio de Sandone, sacerdote y misionero.

Beato José Marchandon, mártir de la Revolución Francesa.

Una fecha para la reflexión

El santoral de este 22 de septiembre recuerda que la fe cristiana se ha sostenido en hombres y mujeres que, desde distintos lugares y épocas, ofrecieron su vida por amor a Dios y al prójimo. Para los creyentes, es una ocasión propicia para pedir su intercesión y renovar la esperanza en medio de los desafíos actuales.

