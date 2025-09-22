Conflicto en Medio Oriente: qué significa reconocer al Estado palestino

PARIS, Francia.- Tras casi dos años de guerra en la Franja de Gaza, el Reino Unido, Canadá y Australia anunciaron el reconocimiento del Estado palestino, en vísperas de que Francia y otros países den el mismo paso durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se realizará entre el 23 y el 29 de este mes, en Nueva York. Horas después, Portugal dio el mismo paso, anunció el ministro de Relaciones Exteriores, Paulo Rangel.
Aún quedan por despejar interrogantes sobre el reconocimiento diplomático de ese Estado proclamado en el exilio por los dirigentes palestinos en 1988, en momentos en que Israel ocupa Cisjordania y la Franja de Gaza está casi totalmente destruida.
Los apoyos
Unas tres cuartas partes de los países miembros de la ONU ya reconocen al Estado palestino. Al menos 144 de los 193 países que integran las Naciones Unidas reconocen el Estado palestino, aunque no se logró la confirmación reciente de tres naciones africanas. A esta lista se sumaron ayer el Reino Unido y Canadá, los primeros países del G7, en dar este paso. Australia también reconoció el Estado palestino y Portugal lo hizo poco después.
Francia -miembro del Consejo de Seguridad de la ONU- copresidirá una cumbre junto con Arabia Saudita al margen de la Asamblea General de la ONU, donde se abordará el futuro de la solución de dos Estados en la zona del conflicto. En esta instancia, países como Bélgica, Luxemburgo, Malta y Finlandia, entre otros, pueden sumarse al movimiento.
Rusia, todos los países árabes, casi todos los de África y América Latina, y la gran mayoría de los Estados asiáticos, incluidos India y China, ya expresaron su apoyo.
Argelia fue el primer país, el 15 de noviembre de 1988, en reconocer al Estado palestino, justo después de su autoproclamación en Argel por parte del líder de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Yaser Arafat.
Decenas de países le siguieron en los meses siguientes y, 20 años después, entre fines de 2010 y principios de 2011 hubo una segunda oleada.
La guerra en Gaza librada por Israel en respuesta al ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino Hamas en su territorio el 7 de octubre de 2023 ha dado lugar a una nueva serie de reconocimientos.
Los rechazos
Al menos 46 países liderados por Estados Unidos e Israel no reconocen la posibilidad de un Estado Palestino. El gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechaza rotundamente la idea. En julio de 2024, el Parlamento israelí votó una resolución en contra de su creación. “No se establecerá ningún Estado palestino al oeste del río Jordán”, declaró ayer Netanyahu.
En América Latina, acompaña esta postura Panamá; en Asia, Japón, Corea del Sur y Singapur; en África, Camerún; y en Oceanía, la mayoría de los países.
El continente europeo es el más dividido, prácticamente al 50%. Hasta mediados de la década de 2010, los únicos países que reconocían un Estado palestino eran, además de Turquía, los del antiguo bloque soviético. Pero algunos, como Hungría y República Checa, consideran hoy que no hay un reconocimiento bilateral.
Europa occidental y del norte eran antes unánimes en no reconocerlo, con la excepción de Suecia desde 2014. Pero la guerra en Gaza cambió las cosas, y Noruega, España, Irlanda y Eslovenia siguieron el camino de Estocolmo en 2024. Italia y Alemania no tienen previsto reconocer un Estado palestino.
Más que un gesto
El reconocimiento de un Estado es una de las cuestiones más complicadas del derecho internacional, “a medio camino entre lo político y lo jurídico”, explica Romain Le Boeuf, académico de la Universidad de Aix-Marsella.
“No existe una oficina de registro de reconocimientos. La Autoridad Palestina incluirá en su propia lista todas las acciones que considere actos de reconocimiento, pero de forma puramente subjetiva”, aseguró.
Del mismo modo, otros Estados “dirán que lo han reconocido o no, pero sin tener que justificarse realmente (...). Estamos ante una subjetividad casi total”, dijo.
Pero hay un punto en el que “el derecho internacional es bastante claro: el reconocimiento no crea el Estado, del mismo modo que la ausencia de reconocimiento no impide que el Estado exista”, indicó Le Boeuf, ya que los elementos necesarios son un territorio, una población y un gobierno independiente.
Si bien el alcance del reconocimiento es “en gran medida simbólico y político”, en el caso palestino, tres cuartas partes de los países dicen que “Palestina reúne las condiciones necesarias” para ser un Estado, subrayó.
“Sé que para muchas personas esto parece solo simbólico, pero en realidad, en términos de simbolismo, es algo que cambia las reglas del juego”, escribió en el diario “The New York Times” el abogado y profesor de Derecho franco-británico Philippe Sands.
“Porque una vez que reconocen la condición de Estado palestino, (...) esencialmente ponen a Palestina e Israel en igualdad en cuanto a su trato bajo el derecho internacional”, argumentó.
Camino de reconciliación: israelíes en duelo piden el reconocimiento formal del Estado palestino ante la ONU
Cuando el 7 de octubre de 2023 sus padres fueron asesinados en el ataque de Hamas en territorio israelí, Maoz Inon juró rechazar la venganza y elegir el camino de la reconciliación, para él y para su país.
Este empresario de 49 años está entre los miles de israelíes que ahora piden a la comunidad internacional que reconozca formalmente al Estado de Palestina antes de la Asamblea General de la ONU.
Inon, que participó hace 20 años en otro movimiento por la paz, cree que el diálogo, el reconocimiento y el perdón de ambos lados son clave para un futuro seguro en la región.
“Vengando la muerte no les vamos a devolver a la vida. Sólo vamos a intensificar el ciclo de derramamiento de sangre, venganza y violencia y en el que hemos estado atrapados, no desde el 7 de octubre, sino desde hace un siglo”, asegura.
Cuando ocurrió el ataque, Inon dice que no se sorprendió, tras años de “ocupación, opresión y muros entre nosotros y el otro lado”. “Sabía que iba a estallarnos en la cara”, explica desde Tel Aviv. “Nunca imaginé, ni en mi peor pesadilla, que yo pagaría el precio”. Desde entonces, se ha convertido en una figura clave de una nueva campaña a favor del reconocimiento del Estado palestino, aunque no será fácil convencer a la opinión pública israelí.
Rechazo y amenaza: Netanyahu promete que nunca habrá un Estado Palestino y que avanzará sobre Cisjordania
El primer ministro israelí reaccionó con amenazas al reconocimiento del Estado de Palestina por parte del Reino Unido, Canadá, Australia, al que se sumó luego Portugal, oficializado ayer.
Benjamin Netanyahu prometió que nunca habrá un Estado palestino y anunció que Israel ampliará sus asentamientos en Cisjordania. “Tengo un mensaje para esos dirigentes que reconocieron un Estado palestino después de la horrenda masacre del 7 de octubre: le están dando una enorme recompensa al terrorismo”, declaró Netanyahu. “Y tengo otro mensaje para ustedes: eso no sucederá. No se establecerá ningún Estado palestino al oeste del río Jordán”, agregó. Luego, fue más lejos y prometió ampliar los asentamientos judíos en territorios ocupados de Cisjordania.
Este reconocimiento por parte de aliados históricos de Israel se produce mientras el ejército israelí intensifica su ofensiva en Gaza, desencadenada por el ataque del movimiento islamista palestino Hamas que mató 1.219 personas en Israel, la mayoría de ellas civiles, el 7 de octubre de 2023.
La campaña de represalia israelí mató a más de 65.200 palestinos en la Franja de Gaza, también en su mayor parte civiles, según cifras del ministerio de Salud del territorio -gobernado por Hamas-, que la ONU considera fiables.
El anhelo de la paz: Reino Unido y Canadá, los primeros países del G7 en promover la solución de dos estados
El Reino Unido y Canadá son los primeros dos países del G7, el grupo que integran los países más ricos del mundo, en reconocer un Estado palestino. El primer ministro británico, Keith Starmer, explicó que la decisión obedece a la necesidad de “revivir la esperanza de paz y de una solución de dos Estados”. El primer ministro canadiense Mark Carney dijo que lo inscribe “en el marco de un esfuerzo internacional concertado destinado a preservar la posibilidad de una solución de dos Estados”, Israel y Palestina. Francia planea hacer lo mismo en la Asamblea General de la ONU, pero con condiciones: no incluirá la apertura de una embajada hasta que Hamas libere a los rehenes que mantiene retenidos en Gaza, declaró el presidente Emmanuel Macron.
“Para nosotros, será un requisito muy claro antes de abrir, por ejemplo, una embajada en Palestina”, declaró Macron a CBS News en una entrevista grabada el jueves. Macron se pronunció enérgicamente en contra de cualquier plan de desplazar a los palestinos de Gaza para reconstruir el territorio una vez acabe la guerra: “Si la condición previa de ese plan es expulsarlos, es una locura”. “No debemos, por la credibilidad de Estados Unidos y por la credibilidad de Francia, ser implícita o explícitamente complacientes con un proyecto así”, agregó.