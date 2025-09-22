Conflicto en Medio Oriente: qué significa reconocer al Estado palestino

Cuando ocurrió el ataque, Inon dice que no se sorprendió, tras años de “ocupación, opresión y muros entre nosotros y el otro lado”. “Sabía que iba a estallarnos en la cara”, explica desde Tel Aviv. “Nunca imaginé, ni en mi peor pesadilla, que yo pagaría el precio”. Desde entonces, se ha convertido en una figura clave de una nueva campaña a favor del reconocimiento del Estado palestino, aunque no será fácil convencer a la opinión pública israelí.